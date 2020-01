Los eventos culturales vuelven al teatro sin olvidarse de la calle

Tributos a leyendas.

Los musicales, al alza.

Carcajadas aseguradas.

Participación escolar.

Semanas especiales.

Y otros muchos eventos.

También destacan el espectáculo de Rafa Méndez Canarias no sólo plátanos (8 de febrero); la proyección del corto de Armando Ravelo Los ojos de la tierra (15 de febrero); La magia de Oz (8 de marzo); Cabaret Varieté de Anartistas (27 de marzo); Las 17 Rosas (4 de abril); Los Fantasmas de Shakespeare (17 de abril de 2019); o los conciertos de Jennifer Ramírez (Mezzosoprano), Carlos Andrade (Barítono) y Victoria Fernández (Piano) (24 de abril; Robert Jon & The Wreck + Red Beard (16 de mayo); y TO K2 (13 de junio), entre otros muchos.