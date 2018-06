Los ‘drags queen’ buscan quién les salve

blanca e. oliver / telde

He aprendido en esta vida de lo bueno y de lo malo.

Me he elevado por el cielo y me he arrastrado por el barro.

Más de treinta y cinco años y doscientos diez defectos

y he tocado la locura con la punta de los dedos».

Así lo escribió Fito Cabrales y, quizá, así podría describirse esa gymkana drag que Borja Casillas, drag Sethlas, asegura que viven quienes pretenden mostrar su arte y su creatividad encima de un escenario, subidos en sus plataformas.

«Luchamos contra muchos obstáculos, tanto en lo que se refiere al reconocimiento como artistas como al propio trato como personas», asegura. «Yo me he cerrado trabajos no por el dinero, sino por el trato. Mucha gente nos infravalora en todos los sentidos».

Casillas considera que la mayoría de los drags están desaprovechados. «Creo que fuera de aquí estaríamos más valorados y, si nuestro arte se vendiera en el exterior, la gente pagaría por vernos. Pero no aprecian nuestro talento».

Y esa situación es precisamente la que, a su juicio, hace que un gran número de drags que empiezan con ilusión acaben abandonando. «Lo puedo entender, porque llegar a hacerte un nombre es muy duro y muchos de los que lo intentan se quedan por el camino. Cuesta mucho».

Ese es uno de los motivos por el que los amateurs desaparecen antes de brillar. «No tienen apoyos. Nadie les patrocina. Pero yo les diría que lo sigan intentándolo. El camino es difícil, pero hay que luchar. Van a encontrar muchos noes, pero que peleen como locos por lo que quieren. Que vayan poco a poco, que interioricen los consejos, que le echen ganas y fuerza y, si no puede ser ahora, será después».

Con esa filosofía por bandera, es lógico que Borja no dudara en aceptar la propuesta de Oscar Ortigosa, gerente de la productora Fórmula Comunicación, para participar en el primer concurso de talentos para drags del país, que se celebrará en Telde, el próximo 27 de julio. «Ésta es la mejor plataforma, nunca mejor dicho, para la gente que apunta maneras y que no lo tiene nada fácil», recalca.

Sin lágrimas. Y es que ese es el primer objetivo de los promotores de Got Talent Drag: encontrar nuevos candidatos que den continuidad a esta disciplina artística.

La idea surgió hace un año y medio, cuando Ortigosa y su equipo se percataron de que los drags sufren serios problemas para conseguir empresas que les patrocinen y les es casi imposible seguir adelante con sus fantasías y sus espectáculos.

«Los presupuestos han aumentado mucho y una fantasía puede costarte un mínimo de 3.000 euros», detalla Ortigosa. «El concurso nace con vocación de continuidad pero, si lo pensamos bien, lo bueno sería que desapareciera porque hayamos conseguido que los drags no tenga que llorarles a los patrocinadores».

Pero mientras esa situación ideal llega, esos amateurs acaban de encontrar una gran oportunidad para darse a conocer y forjarse una carrera profesional.

«Got Talent nace para protegerles, para relanzar el mundo drag desde la cantera, porque hay mucho talento, pero están mal pagados y apenas pueden subsistir», relata. «Nos apoyan drags consagrados, que ayudan y aconsejan a los que están empezando, que también obtendrán nuestra ayuda y respaldo».

De hecho, la productora apuesta por apoyarles a través del patrocinio de los espectáculos del ganador del concurso, que actuará bajo la marca Got Talent Drag.

Con esa perspectiva, Ortigosa y su equipo aseguran que no van a parar, porque están muy satisfechos con el apoyo que han encontrado en el Ayuntamiento y la respuesta que ha tenido la iniciativa, en le que se han inscritos participantes de Gran Canaria y de otras islas.

«Estamos teniendo una excelente acogida entre las empresas patrocinadoras y eso nos alienta a seguir adelante, porque los drags han hecho más grande el carnaval y no podemos permitir que se rindan», concluye. «Ya estamos pensando en nuevas ideas para preservar a quienes demuestren su valía».