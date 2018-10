«Llevo años pregonando la fiesta»

A Celina Mendoza (1967), algo así como la generosidad hecha persona, ni se le pasaba por la cabeza que alguien pensara en ella para dar el pregón de las fiestas de su barrio de adopción. «Cuando vi entrar a Martel (se refiere al concejal de Festejos) y a su equipo y me pidieron que me sentara con ellos, le dije a Paco (su marido y compañero de fatigas, y alegrías, en la Churrería Melián): ¿será que vienen a encargarnos churros para las fiestas?». Y sí, vino a hacerle un encargo, pero no precisamente churros. «Yo no sirvo para eso». Le respondió ella, humilde, a Martel. «¿Pero puedo ser yo? Ah, entonces sí».

Y eso es lo que dice Celina Mendoza Díaz que ofrecerá el 9 de noviembre cuando asuma la responsabilidad de dar el pistoletazo de salida de las fiestas de San Gregorio. Esta vez le toca por encargo, pero Celina lleva toda la vida pregonando las fiestas. «Siempre pido una tonga de programas para repartírselos a los clientes y a todo el que entra aquí se lo digo: oiga, que estamos en fiestas, no se las pierda». Pero ella sabe que esta vez será otra cosa, y se le nota. Pocas veces una pregonera encaja con tanta alegría un encargo así. «Siento mucha ilusión y mucho respeto, pero miedo no». San Gregorio ha marcado su vida y no lo olvida. Aquí, en La Fraternidad, conoció a su marido, aquí, en su iglesia, se casó, y aquí, en el barrio, vive feliz y trabaja.

Ya está ensayando lo que dirá. Busca inspiración en el coqueto patio de su churrería, tapizado con fotos de sus ángeles, que es como ella llama a sus amigos, los vivos y los que ya marcharon, como su madre, o sus tíos Jesús Mendoza, cura de Candelaria, o Manolo Díaz, que le salvó la vida de niña. «Contaré mi experiencia en Telde, cuando llegué aquí con mi familia, mis vivencias, la gente que he conocido, los que están y los que ya no, las tiendas que había, las que no...». También compartirá anécdotas de la churrería y hará un recorrido por las fiestas que conoció y vivió. «No puedo ir a todos los actos por el negocio, como a la procesión, porque la gente suele pasarse después a tomarse unos churros, pero me encantan los fuegos artificiales, y los cochitos».

Sin pretenderlo, deja ver que en Celina queda mucho de la niña que fue y que no ha dejado de ser, porque aunque habla con cariño de su vida, no lo tuvo fácil. Su familia, de 10 hermanos y a la que adora, era muy humilde, y le tocó ayudar desde muy joven. Aunque nacida en Utiaca (San Mateo), lleva con orgullo que por su cuerpo corre sangre de Juncalillo (Gáldar), por su padre, y de Fontanales (Moya), por su madre. Además, tuvo una infancia viajera. Iban a donde hubiera trabajo.

Antes de asentarse definitivamente en Telde, residieron en Utiaca, en Los Giles (donde su padre montó una tienda y un bar y Celina se hartó de chicles Bazooka y pirulís), en San José de las Longueras (poco tiempo), Lomo Blanco (en la capital), Portada Verde (Santa Brígida), Mesas Bajas y Marfú (Ingenio). Hasta que recalaron en El Goro. La familia entera vivía en el restaurante Mi Niño, donde Celina, con solo 14 años, se curtió detrás de la barra.

Allí estuvieron dos años. Luego se mudaron a El Ejido y su padre cogió una cafetería y una churrería en Mercalaspalmas. Lo recuerda como una etapa dura. Trabajaban de madrugada. De 1990 a 1994 entró en Hiperdino, en Pío Coronado, a cuyos dueños considera casi de su familia. Y de allí salió para dedicarse en cuerpo y alma a la Churrería Melián. Ya pareja de Paco, empezó enseñándoles a hacer café. Luego, cosas de la vida, acabó asumiendo esa tarea. Hoy son un equipo. Paco heredó el negocio, pero sin Celina no se entiende hoy la churrería.