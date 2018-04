La vida entre dos mundos paralelos

Habla de sus personajes y sus mundos como si de verdad fueran tangibles, como si no se tratase de un libro de ciencia ficción, aunque ese término no le satisfaga como género. Juan José Méndez Quintana se estrena como escritor novel con Un mundo viejo. Kalissa 1: El origen, el primero de lo que serán dos trilogías que, asegura, ya tiene planeadas: «Es la historia de dos planetas gemelos que tomaron rumbos distintos al nacer; alguien logra atravesar la barrera que los separa y consigue contarnos la historia de lo que le pasó a su gente, pero primero debía contar el origen de todo».

El relato de Méndez, sin embargo, es menos fantástico de que lo que uno pueda pensar, ya que parte de una base científica para construir las reglas que rigen su universo. «He aprendido mucho leyendo sobre nuevos descubrimientos científicos o a autores como Stephen Hawkins, pero creo que lo fundamental del libro es la historia de la humanidad de ese otro mundo», explica el autor, que pretende realizar una crítica social sobre cómo nos relacionamos con el planeta.

Cómo le surgió la idea es algo que no recuerda. Ávido lector desde niño, solía escribir poemas y cuentos breves para sí mismo hasta que, hace aproximadamente un año y medio, escribió su primer poema largo para un concurso que llegó fuera de plazo. Fue entonces cuando se planteó escribir «algo más grande» y se puso manos a la obra con las páginas del libro que le hubiera gustado encontrar en sus propias estanterías. «En realidad, mi primera intención no era que saliera a la luz, pero cuando lo terminé me dije ‘¿por qué no?’, así que lo mandé a las editoriales», señala afirmando que, en el fondo, había tenido esa «ilusión» desde siempre. «Estaba dispuesto a regalarlo en pdf a quien me lo pidiera si nadie quería publicármelo, y aunque en el proceso me vine un poco abajo, al final tuve mucha suerte».

Lo que ha significado este proyecto es «un reto» para este teldense ya que, precisamente ahora, transita entre dos mundos: el literario y el de su verdadera profesión como expendedor en una gasolinera de Melenara. «La gente se sorprende cuando lo cuento porque piensan que escribir te hace rico o famoso, pero yo lo hago por afición, aunque de igual manera hay que dedicarle horas y estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas», indica este autor que no cree en la inspiración.

Con 500 páginas de experiencia a sus espaldas, Méndez continúa trabajando en la segunda parte de la trilogía y asegura que tiene nuevas ideas para desarrollar en periodos de «descanso» entre un libro y otro. Unas ideas que, de momento, prefiere guardarse para sí. «He tenido la suerte de publicar mi primera novela, así que voy a seguir escribiendo pase lo que pase».