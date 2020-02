La única alternativa para los sintechos

Él sabe lo que es la oscuridad, pero también cómo salir de una espiral que puede parecer infinita. Nació en Sevilla y el alcohol sacó lo peor de él, por lo que escapó de la tentación y vino a Gran Canaria bajo el calor de su familia para tratar de curarse. Se llama Manuel Pérez, y su historia de superación la intenta extrapolar a todas las personas que están pasando por lo mismo y caen en sus brazos. Cumplirá 80 años este sábado, pero su energía y dedicación se mantienen intactas. Es el director del centro Eben Ezer, el único albergue de la ciudad que ofrece un lugar para vivir a los sintechos. Servicios Sociales contactan con él cuando localizan casos extremos y, siempre que haya hueco disponible, Manuel Pérez les espera con las puertas y los brazos abiertos.

Eso sí, han de cumplir unas normas por el bien de la convivencia. «Y por el bien de ellos», repite este voluntario. «Según entran les guardamos la paga que perciben para que no tengan la tentación de gastarla en alcohol o drogas. Y una vez que estén mejor, cuando se les haya pasado el mono y hayan ahorrado un poco, les devolvemos el dinero y salen para que puedan alquilarse algo y empezar desde cero», relata Pérez. Esta es una fórmula que, aunque no siempre funciona, lleva dando notables éxitos desde hace 17 años. Las personas llegan en una situación desesperada y conviven en la finca San Martín, ubicada en Las Remudas. Allí cohabitan entre 15 y 20 hombres, porque las mujeres no están admitidas debido a una cuestión de logística. «Antes había, pero se nos fue la monitora que teníamos. Ojalá que pronto podamos volver a acogerlas», desea Manolito, como es conocido por todos.

La casa de estos sintechos que trabajan por rehabilitarse es enorme, y aunque humilde porque la asociación no recibe subvención alguna y subsiste gracias al trabajo de sus propios inquilinos, las donaciones y las aportaciones del propio Pérez, cuenta con recursos para que los usuarios puedan realizar diversas actividades. Una oferta que tiene como plato estrella el cuidado de los muchos animales que viven en esta granja improvisada. Perros, gatos, gallinas, cabras, ovejas, cochinos y hasta un caballo. Algunos sirven de comida, igual que las plantaciones que cultivan. Aprenden oficios del sector primario para ser autosuficientes y, de paso, formarse.

Además, poseen en un mercadillo otra modesta fuente de ingresos que, además, sirve para ayudar a los más desfavorecidos. «Como la gente ya nos conoce y sabe el trabajo que hacemos, nos traen cosas, que a veces sirven y otras no, y se las vendemos por un precio mínimo a los que no tienen recursos», relata Manuel. Sobre todo ropa que dan salida por uno o dos euros. Un dinero que va destinado a la compra de medicamentos para los residentes del centro y para ir tapando huecos. Reciben hasta muebles de segunda mano, toda la colaboración es bien recibida. No en vano, ya Manolito tiene una edad y espera que cuando las fuerzas no le den para más, alguien coja su testigo y continúe con una labor filantrópica única en Telde.