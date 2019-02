La Solana clama por su abandono

La Solana se siente abandonada, olvidada y en el ostracismo. Sus vecinos tienen claro que no cuentan para el gobierno local de Telde. Socavones como trincheras, falta de alumbrado público, suciedad, servicios precarios y cero equipamientos. Ni un local social ni un parque infantil. El antiguo colegio, apto para uso público, solo abre para colocar las urnas en las elecciones, y los niños tienen que jugar en el barranco. Por no tener, no tienen ni siquiera abasto diario, no al menos los que viven en la calle Roble, como Ana Gil, obligados a contar con aljibe propio para almacenar el agua que necesitan durante la semana porque solo les prestan servicio de abasto los martes.

Días atrás Roque de Gando visitó el barrio y, por boca de su líder y candidato a alcalde, Sebastián Henríquez, exigió «soluciones» para La Solana. El partido comparte la «indignación» de sus residentes y tampoco se explica «cómo les tienen en el olvido y tan descuidados cuando pagan sus impuestos como cualquier ciudadano». En un escrito detallan sus necesidades, calle por calle, y la mayoría tienen que ver con el mal estado del asfalto, la falta de limpieza en las orillas de las calles, la escasez de puntos de luz, la falta de aparcamientos y la necesidad de que se les habiliten apartaderos. Las vías son muy estrechas y cuando se encuentran dos coches de frente, no tienen cómo dejarse paso.

Hace meses que Ana Gil decidió pasar a la acción y hasta se reunió en enero con el concejal de Obras, Eloy Santana. Pero nada. Salió con las manos vacías. Antonio Brito y Manuel Martín llegaron a acompañar a este mismo concejal en una ruta por las penurias de La Solana. «Eso fue después del verano pasado, y aquí seguimos, todo igual», se queja Brito. Hoy está previsto que Santana les visite. Tenía la reunión programada desde hace dos semanas. «Estamos rebacheando la ciudad y en unas semanas llegaremos a La Solana», apuntó ayer. Y también prevé subir con los trabajadores de convenio para que adecenten los márgenes de las calles.