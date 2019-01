La oposición suspende el PGO pero la alcaldesa le quita validez

Sin embargo, y «para mayor garantía jurídica», el edil de Planeamiento, Agustín Arencibia, compareció tras el pleno para informar de la decisión del ejecutivo local de encargar un informe jurídico que esclarezca dos extremos: primero, si es legal aprobar un acuerdo con valor efectivo y real sin informes preceptivos que lo avalen, y segundo, si para un procedimiento como el PGO se requiere o no de mayoría absoluta. Ambos puntos los sacó adelante la oposición con 13 votos (4 de Más por Telde, 4 de Ciuca, 3 del PP y 2 del PSOE). El grupo socialista lo forman cuatro ediles, pero uno se desmarcó y se abstuvo, y la otra concejal no acudió. Los dos no adscritos tampoco asistieron. La mayoría absoluta en Telde exige 14 votos. Por su parte, en contra de ambos puntos votaron 9 concejales del gobierno (NC, CC y CCD). No fue a la sesión la edil de Urbanismo, de CC.

El Pleno aprobó este lunes, con los votos a favor de casi toda la oposición, suspender cualquier trabajo o gestión que tenga que ver con el Plan General de Ordenación (PGO) que está en trámites hasta después de las elecciones y retirarle la encomienda de esa gestión a la empresa municipal Fomentas, pero el gobierno local, que está en minoría y votó en contra de ambas propuestas, sostuvo durante y al acabar la sesión que los acuerdos adoptados ayer carecen de validez al no contar los expedientes con los preceptivos informes técnicos y jurídicos. Es más, entre el público había empresarios preocupados por el futuro del PGO y la alcaldesa se dirigió a los presentes para tranquilizarles y hacerles ver que lo aprobado no tenía validez.

Desmarque de viera (PSOE).

Afean a la regidora sus «amenazas»

Los temas eran de enjundia, pero la sesión fue visto y no visto. Empezó con retraso y se despachó en menos de media hora. La clave estuvo en que la oposición no quiso hablar. Lo hizo después. Cada grupo mandó su postura por escrito. Juan Francisco Artiles, de Más por Telde (MxT), ve una máxima diseñar la ciudad del siglo XXI, pero advierte de que eso requiere de «participación ciudadana y consenso, de sosiego y sin debates teledirigidos, de diálogo sin imposiciones ni amenazas». Cree que «a 4 meses de unas elecciones no se debe usar el PGO con fines electoralistas y políticos». Y deja claro que si los acuerdos no llevaban los informes es porque no los pidió quien puede, que es el gobierno. Sonsoles Martín (PP) entiende que el debate sobre el PGO «no se debe realizar a última hora, deprisa y corriendo». Reprocha a la alcaldesa que recurra al «discurso victimista y a la estrategia del miedo» cuando su único interés «es salir en una foto para vender humo». Juan Antonio Peña, de Ciuca, sospecha de que Hernández y NC abracen un PGO que «tanto criticaron y cuestionaron como oposición». Y Alejandro Ramos (PSOE) subrayó que no se paraliza el PGO, sino que se aplaza por mayor «consenso y transparencia».