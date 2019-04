«La inversión de Educación, es irrisoria»

La alcaldesa, Carmen Hernández, asegura que «en este mandato la inversión de la consejería de Educación en renovación, reposición o ampliaciones de colegios e institutos en Telde es pírrica, por no decir irrisoria». Así responde a las declaraciones de la directora general de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, en las que, a cuenta de las deficiencias que arrastra el colegio Príncipe de Asturias, en Melenara, se quejaba de la actitud del Ayuntamiento de mirar al Gobierno regional cuando le sobrevienen problemas en los colegios, que, por otra parte, ella achaca al «pésimo mantenimiento» que les ha realizado la corporación local.

Dorta dio la cifra de dos millones de euros invertidos en Telde en estos cuatro años y la alcaldesa ironiza: «dirá dos millones en parcheos, y eso incluyendo a los institutos, que son de su exclusiva competencia». Sostiene la regidora que Telde tiene más de 10 colegios con más de 30 años de antigüedad, «por lo que esos edificios no cumplen hoy ninguna normativa de edificabilidad» y le recuerda a Dorta que su renovación y reposición es responsabilidad del Gobierno canario. «La consejería debería haber diseñado hace mucho tiempo para toda Canarias un plan de modernización y renovación de los centros educativos para que estos se adecúen a la nueva legislación». Y añade Hernández. «No solo no lo hace, sino que ha abandonado esta obligación, no cumple su cometido». Entiende roto el diálogo con Dorta y pedirá verse con la consejera, Soledad Monzón, quien, por cierto, subraya, nunca ha recibido a la edil de Telde.

Así las cosas, la alcaldesa le reprocha que en el último plan de inversiones que aprueba Educación, de 2019 a 2025, «no hay ni un solo euro para colegios e institutos de Telde, y eso que es el municipio con el segundo mayor volumen de población escolarizada de la isla». Dice que solo contempla 300.000 euros para la Escuela de Idiomas, pero Hernández recuerda que ese recinto presta servicios de ámbito comarcal.

Dado este escenario, tiene claro que «la consejería no tiene autoridad moral para decir a los municipios lo que tienen que hacer». Y dice que tampoco le va a permitir que ponga en duda la implicación del Ayuntamiento de Telde con sus colegios. Ya que Dorta echó mano de cifras, la alcaldesa puso sobre la mesa las que ella maneja. «Me llamó la atención que sacara pecho porque dice que cada año el Gobierno canario nos hace llegar 513.000 euros de los dineros del Fondo Canario de Financiación Municipal, pero, primero, ese fondo es una bolsa común, no hay partidas concretas para educación, y segundo, si fuera así, esa cuantía es irrisoria, no da ni para pagar la mitad de lo que nos cuesta limpiar los colegios», gasto que asciende a 1,3 millones. Enumeró otros, como el millón que vale pagar el agua y la luz de los colegios, los 750.000 euros de la vigilancia, o el presupuesto anual en mantenimiento. «En total, el Ayuntamiento se gasta casi 4 millones de euros cada año en sus colegios, ocho veces más del dinero por el que ella saca pecho».

La alcaldesa advierte de que son los técnicos los que dicen que los problemas del Príncipe de Asturias son estructurales, porque el edificio es antiguo y porque la corrosión marina ha dañado los hierros. «La avería eléctrica fue responsabilidad nuestra y la arreglamos en dos días». Sostiene que el arreglo de ese centro «no va con pintura, ni picando el encalado y poniendo cemento», sino que exige una reforma completa, que compete a Educación. No obstante, para garantizar la seguridad de los niños, el consistorio gestiona la colocación de redes de protección.