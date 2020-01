«La Fiscalía de menores está esperando a que pase algo grave»

Pese a que en la actualidad se tratan de potenciar las campañas de prevención del acoso escolar y ha crecido la sensibilización sobre un tema que está a la orden del día, para esta madre vecina de los Picachos, todo es de cara a la galería. Al menos por lo que su hijo y ella han vivido en sus propias carnes. Se sienten desprotegidos y que la justicia no ayuda lo suficiente a estos menores que llegan a vivir un verdadero infierno dentro de las aulas. Y todo viene de su experiencia ante el archivo de un caso de acoso escolar que sufrió su primogénito, de 12 años recién cumplidos, en el IES Profesor Juan Pulido Castro.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de noviembre, cuando al joven le empiezan a llegar mensajes de Whatsapp con amenazas por parte de otros compañeros. «Estábamos en casa y de repente lo vi pálido mirando el móvil. No me quiso decir qué es lo que pasaba, así que le quité el teléfono y leí como otros niños le decían que le iban a pegar», relata la teldense. Ella misma se dedicó a contestar a los estudiantes para descubrir cuál era el motivo de tanta inquina, hasta que una de las niñas que le había mensajeado le explicó el motivo: alguien había abierto una cuenta de Instagram falsa con fotos y datos de la víctima para hacerse pasar por él, y se había dedicado a insultar al resto de los alumnos.

Ahí empezó la pesadilla. El joven, que no sabía nada de esta jugarreta, estaba hundido. Era su primer año en el instituto y ni él ni su familia habían tenido una vida fácil. Cuando apenas contaba con un año y medio de edad perdió a su padre, y poco antes de terminar el colegio sufrió abusos por parte de otro niño que le llevó, incluso, a plantearse quitarse la vida. «Lo pasó muy mal, no quería ir a la escuela y soltaba comentarios que me dejaban de piedra. Pero lo superó, y esto fue como empezar otra vez la pesadilla», explica con angustia su progenitora, quien no se lo pensó dos veces y acudió inmediatamente a la Policía Local para presentar la correspondiente denuncia.