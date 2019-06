La deuda que nadie reconoce a La Frate

Llegar al siglo de vida no es tarea fácil. Ni para el ser humano ni para los colectivos, por eso es siempre motivo de celebración. La Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad, en Los Llanos, está a un paso de conseguirlo. En 2022 cumplirá 100 años de servicio a su ciudad y a Gran Canaria. Pero ¿logrará resistir? ¿Le dejarán conmemorar su centenario? A lo mejor no. Sobre su supervivencia pende una espada de Damocles, un proceso concursal por el que tendrá que hacer frente a una deuda de 375.000 euros. Si no pasa esta prueba, podría perder su sede. Los números son números, y los derechos de los acreedores, legítimos, pero también es verdad, como recuerda su actual presidente, el joven José Luis Macías, que la Frate, como es conocida, no es una empresa ni tiene ánimo de lucro. Puestos a contar números, la deuda de Telde y de Gran Canaria con esta sociedad es mayor. Otra cosa muy distinta es que nadie se la reconozca. Y otra todavía peor: que la sociedad asista impasible a su caída.

A Macías no le parece suficientemente justo el trato que la fría administración concursal está dando a La Fraternidad. No tiene en cuenta el papel que juega y ha jugado ni que tampoco tiene como fin una renta anual de beneficios. Sin ir más lejos, ni su presidente ni su directiva perciben un euro. Al contrario, el cargo les cuesta dinero. Las secuelas de esa fiebre austericida y economicista que el espíritu de los hombres de negro sembró por Europa tras la crisis de 2008 se muestra implacable con el devenir de una sociedad que pese a nacer como Centro Obrero, en 1922, en una entonces muy pujante zona comercial de San Gregorio, sobrevivió a dos dictaduras, a una república y también a la pérdida de brío del entorno empresarial del que brotó.

Acosada por las deudas, y por los burocráticos criterios de los que administran, desde un despacho, su posible supervivencia, La Fraternidad sigue dispuesta a dar más de lo que recibe. Basta un vistazo a las memorias anuales con las que la directiva da cuenta a sus 915 sufridos socios de las actividades organizadas durante el año. Es evidente que ya no tiene el peso de hace décadas, pero esta sociedad no ha bajado la guardia en la consecución de sus fines culturales, de recreo, deportivos o educacionales. Sin ir más lejos, en esta última campaña electoral fue foro neutral para la participación democrática. Acogió la presentación de una candidatura y también sirvió de escenario para una charla-coloquio con los candidatos del PP al Ayuntamiento, al Cabildo y al Parlamento canario.