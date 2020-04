La desinfección, una misión comunitaria

Concienciados tras haber vivido de cerca el drama del Covid-19

Aunque son unos 15 los voluntarios que a diario salen a la calle exponiéndose al virus por sus familias y vecinos, el número podría ser mayor. «Muchos quieren colaborar, pero no todos pueden. No dejamos que los mayores, que son población de riesgo, se expongan», argumenta Mabel Ramos. Sin embargo, esté afán de luchar contra el Covid-19 no es casual. Una de las vecinas que participa en las labores de desinfección ha sufrido en primera persona, al igual que su madre, el drama del coronavirus. La familia de ambas es italiana y ya han perdido a dos seres queridos por culpa de la pandemia en el país transalpino. Por ello, todos consideran que la labor que realizan es fundamental. Tanto es así que se ofrecen a asesorar a otros asociaciones vecinales que quieran promover una iniciativa similar. Reconocen que no cuentan con ningún permiso ni autorización especial para estar en la calle cuando realizan las acciones de limpieza, pero no es algo que les preocupe. «Todavía no nos hemos cruzado con ningún policía, pero resulta evidente lo que estamos haciendo. Dudo mucho que nos sancionen por ello», explica la presidenta.