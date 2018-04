La ciudad solo tiene 6 u 8 policías locales por turno el fin de semana

¿Y a qué se debe tanta merma de policías? Los factores son varios. Primero, a la escasez de la plantilla, que no cumple ni de lejos el ratio que recomienda una directiva europea. La normativa dice que 1 por cada 556 habitantes, luego Telde debería disponer, en una situación ideal, de 185 policías locales. Solo tiene 108, aunque en la práctica son 104. Hay que restar un agente en excedencia, y tres en comisión de servicio. La última incorporación al cuerpo, seis agentes, data de 2006, es decir, hace 12 años.

El turno de noche de este sábado lo cubrirán apenas siete (u ocho, según la fuente) policías locales para todo Telde , cinco (o seis) estarán de patrulla en la calle, otro hará funciones de custodia (estará de guardia en la sede del cuerpo policial) y otro atenderá el teléfono, en el centro de telecomunicaciones. Pero hay veces que no son siete, sino seis, cuando lo ideal es que el turno supere la docena de agentes. Este déficit de personal no implica un riesgo para la seguridad ciudadana, advierten desde el Ayuntamiento, pues esa competencia recae en la Policía Nacional, pero sí es cierto que la Policía Local asume la gestión del tráfico y esta tarea se puede ver afectada si se dan varias incidencias a la vez o el municipio tiene programado un evento de ocio o deportivo, como pasa con frecuencia.

Un 20% de baja

Pero hay otro factor que complica la tarea. En 2014 se aprobó un nuevo convenio colectivo en virtud del cual la plantilla se divide en tres grandes grupos, que deberán trabajar un fin de semana y librar dos. Entre las bajas y la falta de agentes, hay fines de semana en que apenas hay policías. Para esos casos la jefatura pide que acudan voluntarios, pero dado que las horas extra no se cobran, apenas se presentan. Tienen la opción de los días libres, pero no les compensa. Y los que sí acuden llevan acumulados tantos días que acaban descuadrando los turnos entre semana.

Y un tercer factor que dificulta la organización de los cuadrantes de los turnos es la decisión municipal, aprobada en un pleno de 2009, de no pagar horas extra al personal del consistorio, incluidos los policía local es. Se acordó que los trabajos fuera de horario se compensaran con días libres. Esta medida, adoptada motu proprio en la etapa más feroz de la crisis económica, fue incluida más tarde en el plan de ajuste que Telde le presentó a Madrid en 2012 para que le autorizara un crédito de 72 millones.

Otro factor en contra está de alguna manera vinculado al anterior. Por efecto de la crisis no se han podido convocar nuevas plazas, al menos para la reposición de aquellas que se iban quedando vacantes por jubilaciones, lo que ha contribuido a un envejecimiento paulatino de la plantilla. Entre las consecuencias, apuntan las mismas fuentes, el aumento de las bajas. Actualmente hay 21, según datos oficiales, aunque han llegado a sumar 26. Esos 21 policías suponen un 20% de los 104 que están operativos.

Una salida: rescatar el pago de las horas extra

La situación empieza a ser insostenible, de ahí que el Ayuntamiento haya decidido buscar una salida. Y ha de ser rápida. Se aproxima el verano y la plantilla se reducirá más. Pero sobre la mesa hay otro problema. La Policía Local no es la competente en materia de seguridad ciudadana, pero sí colabora con la Nacional, y más en una coyuntura como la actual, en que España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista. Un comisario principal de la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior estuvo días atrás en Telde e insistió en no bajar la guardia, por lo que urge acabar con el déficit de agentes durante los fines de semana. ¿Cómo? La alternativa más rápida pasa por conseguir que haya voluntarios cuando falten agentes por turno, y la mejor manera de atraerlos es pagándoles las horas extra. El edil de Personal, Agustín Arencibia, ha llevado la propuesta a la Mesa de Negociación con los sindicatos. Quiere aprobarlo por consenso, aunque no sea obligatorio este respaldo. Eso sí, subraya que es inviable extender esta medida a toda la plantilla del Ayuntamiento. Solo se pagarán las horas extra a los policías y por una razón de seguridad. De hecho, ya en el acuerdo de 2009 se incluyó esta salvedad.