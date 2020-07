La ciudad pide destinar a los más necesitados las viviendas vacías

Si hay un tema sobre el que existe consenso total en Telde este es el de la vivienda. Tanto el grupo de Gobierno como la oposición están de acuerdo con que la ciudad cuenta con un problema habitacional y que no es de recibo que, no solo en el municipio, sino en todo el archipiélago existan miles de casas vacías al tiempo que hay miles de demandantes de viviendas. Por eso resultó un éxito la moción presentada por el Psoe en el último pleno, por medio de su portavoz, Soledad Hernández, en el que se solicitó al Gobierno de Canarias no solo que construya viviendas públicas en el suelo teldense que sea propiedad de la Comunidad Autónoma, sino también que movilice los hogares vacíos para las personas que se encuentren en una situación de extrema emergencia.

La propuesta, que contó con la aprobación unánime de todos los grupos políticos con representación en el pleno, tiene como objetivo dar respuesta a la amplia demanda que existe en la ciudad dando continuidad a la línea de trabajo del Ayuntamiento, que ha cedido más de 8.000 metros cuadrado para este fin en el marco del Plan de Vivienda 2020. Este proyecto ofrece una serie de ayudas para acceder a un hogar a través de subvenciones que otorga el Estado a través de la Comunidad Autónoma para facilitar el acceso a un hogar a las personas que tienen más complicaciones para lograrlo.

Además, la solicitud se amplía a que Canarias cree mecanismos con el fin de que pueda adquirir y movilizar viviendas vacías para que puedan estar a disposición de los más necesitados. Una acción que se llevaría a cabo mientras se construyen las promociones de casas públicas. La concejala de Vivienda, Carmen Hernández, agradece al Psoe que se haya sumado a la reivindicación del Gobierno local en materia de vivienda. «Llevamos cinco años trabajando para que se cumpla el derecho constitucional de que todas las personas tengan acceso a un hogar», recuerda la edil de NC. En ese sentido, Hernández señala que Telde y las tres grandes ciudades del archipiélago concentran el 80% de la demanda de vivienda pública. «En este momento son 1.430 personas las que han formalizado solicitudes vivienda pública en el municipio, de las que 230 se encuentran en situación extrema. Sin embargo, el número de familias que tienen problemas habitacionales puede ser mayor porque muchas personas no han renovado su inscripción en el censo», puntualiza la vicealcaldesa.

Así, el acuerdo plenario contempla la solicitud al Gobierno de Canarias de que construya viviendas en parcelas de su propiedad en los barrios de Jinámar o Casas Nuevas, entre otros lugares del municipio, y ofrece los servicios de la empresa pública Fomentas para la redacción de los proyectos y la ejecución de los trabajos, «lo que permitirá agilizar la respuesta a las necesidades de la población teldense», apuntan desde el Consistorio.

Esta petición se hace extensivo además al Estado, a través del Ministerio de Defensa, que también dispone de suelo en el territorio teldense. Todos estos terrenos se sumarían a las dos parcelas aportadas por el Ayuntamiento que está ultimando los trámites en el área de Urbanismo para formalizar la cesión.