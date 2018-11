La ciudad e historia que cuentan sus 1.600 calles

López reúne en una colección el trabajo-pasión de toda una vida de investigación del callejero de la ciudad, una dedicación que tuvo su simiente allá por 1973, cuando le encargaron en el Ayuntamiento que elaborara un reglamento que regulase los trámites para la nominación de las calles. El autor subraya que no solo sigue en vigor, sino que tuvo la virtud de democratizar esa tramitación. En Telde los nombres de las vías han de ser propuestos a petición popular, de la mano de colectivos, una fórmula que blinda al callejero del capricho de turno del que gobierne.

Este primer ejemplar, editado por Beginbook Humanidades y que será presentado en la biblioteca pública Saulo Torón, la de Arnao, el 15 de noviembre próximo (19.30 horas), incluye una primera parte con la historia de Telde siglo a siglo. A partir de ahí Luis López presenta cada calle, casi a modo de ficha, con un esquema que repite en todas. Señala el barrio al que pertenece, muestra una foto del inicio de la vía y de su final, la describe, cuenta de cuándo data su nominación y concluye con una sinopsis. La virtualidad de este trabajo es que descubre al ciudadano, y al visitante, lo que hay detrás de los nombres o apellidos de políticos y personajes populares que no figuran, por ejemplo, en la siempre socorrida Wikipedia. Tanto es así que, según indica López, el cronista oficial de la ciudad, Antonio González Padrón, que estará en la presentación del libro, le ha manifestado su intención de proponer que esta obra y el resto de la colección figure en las bibliotecas de los centros públicos y educativos de Telde en la medida en que se antoja una obra de consulta de primer orden.

Un funcionario con vocación. Luis López disfruta de su jubilación desde hace tres años tras una trayectoria laboral vinculada al Ayuntamiento. Entró con apenas 14 años, como auxiliar administrativo, y llegó a jefe de negociado. Cuenta que pasó por todos los departamentos. «Nunca me callé lo que veía mal, por eso me trasladaban». Rompió de hecho con moldes que no le convencían, como la obligación, en tiempos, de venir a trabajar con corbata y chaqueta, o la costumbre de que el ciudadano fuera atendido de pie.