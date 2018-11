La cara oculta del remozado de Jinámar

De noche todos los gatos son pardos. Así reza el refranero y así cabría aplicarlo al estado que presentan los bloques 25 y 27 de la 1ª Fase de viviendas de promoción pública del Valle de Jinámar, situados en la calle Manuel Alemán Álamo. A simple vista, desde la distancia, lucen como nuevos. Les acaba de lavar la cara, y más cosas, la ejecución del programa de rehabilitación de viviendas conocido como Área de Regeneración y Renovación Urbana de Jinámar, que es cofinanciado por cuatro administraciones (Gobiernos central, canario, Cabildo y Ayuntamiento) y por los propios residentes. Pero cuando uno acerca el foco observa que, pese a que no hace ni un año que se dieron por finalizadas las obras, la pintura se está desprendiendo, los patios de luz se han convertido en gigantescos palomares y, por tanto, en peligrosos focos de infección, hay bajantes sin conectar (el agua cae a chorro al suelo del patio), chaflanes recién hechos que ya están a punto de romperse y precipitarse al vacío, y un parterre en el 27 que debió ser adecentado y que hoy es cobijo de calentones (una planta invasora) y ratas que parecen conejos.

Pedro Santiago Duque, presidente de la comunidad de vecinos del bloque 25, lo resume en una expresión. «Esto es producto de un mal acabado, de hacer las cosas mal». Junto con Carmelo Pérez, vicepresidente de la comunidad vecina, la del bloque 27, hace de cicerone en un particular paseo por las deficiencias que dejaron los obreros. «Claro que está bien que arreglen los bloques, pero hombre, ya que lo hacen, que lo hagan bien, porque en algunas cosas nos dejaron peor de lo que estábamos; hay que decir que nuestras comunidades funcionan, teníamos los bloques al día». Y recuerda acto seguido que los vecinos también pusieron su cuota. «Nosotros no decidimos cuánto teníamos que poner, nos lo impusieron ellos (en alusión a las administraciones), y pagamos poco, no llegaba a 400 euros; si llego a saber esto, hubiera preferido poner 1.000 y que nos los dejaran en condiciones». Por cierto, aprovecha y hace un inciso. Recalca que se advierta de que estas obras solo rehabilitan los edificios (cubierta, fachadas y zonas comunes) y su entorno próximo, no los pisos por dentro. «Se jactan de que han rehabilitado 1.000 casas y no, no es así, han arreglado o arreglan los edificios».