La Breña se apunta al desmelene

Los vecinos de La Breña viven con expectación la celebración hoy viernes de la segunda edición de la Gala Drag Queen de este pintoresco caserío cumbrero, embarcado como está en sus fiestas patronales en honor de San José y de la Virgen del Pino. El año pasado ya logró un gran éxito, de participación y de público, con 10 concursantes y una plaza llena a rebosar, y en este 2019 de entrada ya cuentan con un drag más. Serán 11, y las previsiones hacen pensar en una mayor afluencia incluso de público. La presentación del acto, que dará comienzo a las 21.00 horas, correrá a cargo de la artista Encarna Valls y está prevista también la actuación de Ivonne de Cuba.

Todo está casi listo para este espectáculo divertido y un punto transgresor que convierte a La Breña en destino festivo de este verano recién empezado. La logística, al menos, está preparada. La gala tendrá lugar en la plaza, donde se ha habilitado un escenario distinto al de mampostería con el que ya cuenta este lugar. El existente es demasiado alto y se ha instalado uno más adecuado para las condiciones que necesitan estos artistas de la pluma y las plataformas.

Por segunda vez, como el año pasado, y dada la carencia de locales, la parroquia que dirige el padre Báez ha cedido por unas horas el recinto que alberga la iglesia del pueblo para que haga las veces de camerino improvisado de los drags. La comisión de fiestas, que preside Carmelo Rodríguez, no solo agradece la colaboración, sino que por respeto retirará por unas horas todas las imágenes del templo y las reubicará en la primitiva ermita del barrio, restaurada y situada justo al lado. Acabada la gala, el recinto deberá estar desalojado en una hora para que sea restablecida su estampa habitual. Se volverán a colocar las imágenes y los bancos. Hay que enramar la iglesia de cara a los actos del fin de semana. La procesión está prevista para el domingo tras la misa de las 12.00. Vecinos y comisión confían en que este gesto de la parroquia, que el año pasado generó cierta polémica, se afronte con naturalidad y convivencia.

Participan Drag Lemnos, con la fantasía Teta que mano no cobre, no es teta, sino ubre, Drag Eyzet, con la de Llegas tarde, ¿lo sabías?, Drag Shinexis, con El demonio se viste de draca, Drag Vulcano, con ¿Cuántos perros hacen falta para vestir a una perra?, Charlie Drag, con Reina de la noche, Drag Sejmet, que lucirá Gracias a ti por venir, Drag Airam, con Tú también flotarás, perdedora, Drag Armek y su Me vienes como anillo al dedo, Drag Kember, con Esta maldición durará hasta el fin de los tiempos, Daragon Drag y su Lo que no te mata te hace más fuerte, querida, y Drag Owen, que vestirá La leyenda jamás contada.