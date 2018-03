Josefa Milán: «La pobreza tiene nombre de mujer»

«Una persona se forma a través de cachitos de otras, por ello entiendo que este reconocimiento no es para mí sino para todos aquellos que han formado parte de mi vida, incluyendo las organizaciones políticas que no son la mía pero tienen el mismo proyecto de trabajo», explica agradecida Josefa Milán, que esta tarde recogerá el IV Premio Igualdad instituido por el PSOE de Telde en la sede del Círculo Cultural del municipio.

A la actual asesora del área de Solidaridad del cabildo le avala su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres pero, admite, aún queda mucho camino por recorrer. Para ella, hoy el foco debe estar en la violencia estructural machista: «La pobreza tiene nombre de mujer, porque la crisis capitalista ha conllevado una pérdida de derechos importantes que ha afectado fundamentalmente al género femenino».

Sin embargo, Milán no señala únicamente a la falta de compromiso de las instituciones, sino que considera que falta una mayor implicación de la ciudadanía: «La política no puede dejarse en manos sólo de políticos, hay que tomar un papel activo», explica. «Estamos teniendo un retroceso serio en los jóvenes a raíz de los recortes, lo que supone que no se pueda seguir avanzando en políticas de igualdad».

Esta lacra es consecuencia, en su opinión, de un sistema donde prima el individualismo en lugar de la solidaridad y la austeridad. Un término que la exconcejala nacionalista reivindica en contra de las connotaciones negativas que se le han dado durante los años de la crisis.

Respecto a las políticas de igualdad, Milán asegura que «tenemos que seguir luchando». Se refiere, entre otros aspectos, a la brecha salarial o el rol de cuidadoras, pero no puede evitar mirar más allá de nuestras fronteras: «Nuestro avance sin el suyo no tiene sentido, tienen que ir en paralelo». Hoy, Milán se acordará de las mujeres más vulnerables: las que sufren los desahucios, el machismo, el despido de sus hijos, la guerra y la ocupación.