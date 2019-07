Hubo drags, pero no en la iglesia

La Breña, un pequeño pago cumbrero, va camino de hacerse un hueco en el universo drag. Ayer volvió a romper moldes y llenó la plaza del pueblo con la segunda edición de su gala de reinonas, celebrada en el marco de sus fiestas en honor a San José y la Virgen del Pino. Y eso que no se lo pusieron fácil. El Obispado de la Diócesis de Canarias les prohibió por la mañana usar la iglesia como camerino del espectáculo. Fue un golpe duro a apenas unas horas de que las lentejuelas y las plataformas se subiesen al escenario. El párroco que gestiona este templo, el televisivo Fernando Báez, les había autorizado tomar prestada la pequeña ermita durante unas horas, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de la jerarquía católica, le llamaron y le instaron a dar marcha atrás. Sin embargo, los vecinos, lejos de rendirse, se movilizaron y lograron salvar la fiesta. El Ayuntamiento puso de su parte y les cedió cuatro carpas. Los drags ya tenían dónde cambiarse.

La desolación cundió en La Breña a media mañana de ayer. Un grupo de vecinos se había citado en la iglesia para, como se habían comprometido con el padre Báez, retirar todas las imágenes del templo y trasladarlas a la vieja ermita aledaña, la antigua. Intentaban así no herir susceptibilidades. Era un gesto de respeto para con la comunidad religiosa. Pero no hizo falta. Ni siquiera esa fórmula convenció al Obispado. El presidente de la comisión de fiestas, Carmelo Rodríguez, contactó incluso por teléfono con el vicario general de la Diócesis, Hipólito Cabrera. No cedió. Insistió en que la iglesia es un lugar de culto que está consagrado para acoger eucaristías, bautizos, comuniones o bodas, pero no para la utilidad a la que la iban a dedicar en la gala drag.

a falta de local... Conocedores del obstáculo, y dado que ya no era posible cambiar la posición del Obispado, decidieron pasar página y ponerse manos a la obra. Llamaron al edil de distrito, Juan Martel, que sobre la marcha les gestionó las carpas. Perdieron sitio para público en la plaza, pero el espectáculo, como dice la canción, debía continuar, y máxime tras la expectación que se había generado. Eso sí, al menos el padre Báez sí les pudo ceder los bancos de la iglesia. Sacaron del templo las mesas para el jurado y se dedicaron a decorar la plaza.

Y al final la sangre no solo no llegó al río, sino que la gala, anoche, fue todo un éxito. Hubo drags en La Breña, a pesar de los pesares. Las 11 reinonas participantes se metieron al público en el bolsillo, entregado al espectáculo. Como habían previsto, la plaza se quedó pequeña.

Con todo, ayer hubo vecinos que no pudieron evitar su enfado por la falta de colaboración del Obispado y con su escasa empatía para con una comunidad que, sin ir más lejos, se remanga la camisa cada vez que la parroquia necesita un cable. «Para nosotros este templo no es de la iglesia, es del pueblo». Y recuerdan, de hecho, que hace apenas unos meses fueron los propios vecinos los que se organizaron para dedicar parte de su trabajo y de su tiempo libre a hacer obras de mejora en la ermita. La plaza es el centro del barrio, donde hacen vida comunitaria, pero allí no cuentan con un local social donde guarecerse cuando el tiempo no ayuda, de ahí que muchas veces el templo haga ese papel. «Hacen conciertos en iglesias y hasta dan conferencias, pero les molesta acoger a un grupo de drags», se quejaban ayer.

Pese a todo, la fiesta sigue. Esta noche habrá verbena a partir de las 23.00 horas, y mañana será el día grande con la misa y posterior procesión (12.00), la Cagada de la Vaca (13.00) y el baile fin de fiestas (16.00).