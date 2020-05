Héctor Suárez: «En la fase 1 Telde vivirá una vuelta casi a la normalidad»

- Evidentemente. Hay personas que ya estaban agotando su vida útil profesional y han decidido adelantar el cierre ante esta incertidumbre. Hay otros que se han planteado una reinvención de su actividad y hasta que la reestructuren no van a abrir. Y después están los que no abrirán a corto plazo porque en algunos sectores el periodo estival es de menos facturación, y se dejan unos meses para estudiar su actividad y adaptarse para cuando se inicie el curso escolar.

- Sin embargo, habrá muchos comercios que no abrirán más sus puertas...

- Hay que dinamizar la obra pública. Contamos con millones de euros pendientes de ejecutar y eso va a ayudar, no solo a las empresas adjudicatarias, sino a muchas subempresas que trabajarán en esas obras. Así que lo que lo primero que haremos será dinamizar nuestra área de Contratación para permitir la ejecución de toda esa obra pública que puede superar en poco plazo los 10 millones por lo que nos queda del Fdcan, del plan de cooperación y de las subvenciones directas del Gobierno de Canarias. El resto de financiación la utilizaremos para medidas de dinamización económica a través de entidades ciudadanas como la ZCA de Los Llanos. Estamos desarrollando una idea para ayudarlos en la digitalización de sus empresas. Tomaremos medidas relacionadas a la ocupación del espacio público y las terrazas. Aumentaremos el espacio donde se pueda y donde no lo hay, minimizaremos el impacto económico reduciendo el coste de las aportaciones a través de impuestos municipales. Además, a través de todos los presupuestos de todas las áreas, haremos un gran plan que se centre en medidas que puedan generar una dinamización económica en distintos subsectores. Y, por último, dentro de nuestra maquinaria municipal, dotaremos de los suficientes profesionales para agilizar las licencias de obra mayor, los trámites administrativos... Todos los procedimientos que le permitan a la ciudadanía tener rapidez en la inversión.

- Ya de por sí Canarias tiene un paro estructural de casi el 20%, un dato impensable en otros países europeos e, incluso, en otras comunidades autónomas. Encima, este paro tan alto se agrava cuando las redes de apoyo familiar no te pueden ayudar, y en Canarias dependemos mucho de esto. Ahora esa red de apoyo ha caído y muchos han tenido que solicitar las ayudas en Servicios Sociales. También tenemos muchas Pymes. Autónomos con muy poca facturación que han dejado de ingresar y que han pasado de estar, ellos y sus familias, en una situación normal a una de dependencia de las administraciones públicas. Si sumamos estas dos cuestiones a que somos un municipio que ya posee un amplio trabajo con el tejido social más vulnerable, tenemos como resultado estas cifras.

- La mayoría coincide en la crítica a la desescalada, ¿usted cómo lo ve?

- Creo que no se deberían tomar medidas generales, porque no es lo mismo el que cuenta con una terraza con 40 mesas que uno que tiene cuatro. Hay quienes solo tienen mesas fuera y otros que solo trabajan en interior. Son medidas que se han adoptado sin analizar cada sector y comercio. Se deberían haber tenido en cuenta los tipos de locales, sus posibilidades y tomar medidas desde la protección individual. Quizá en una terraza no hace falta eliminar ninguna mesa si se cuenta con medidas preventivas.

- ¿Qué grandes planes han sido descartados ya para este año?

- Hay actividad propia que ha variado y damos por perdida, como todo lo que tenía que ver con la dinamización comercial tradicional. Planes como la noche más corta y más larga, grandes eventos vinculados a las fiestas patronales, eventos que se desarrollaban por los distintos barrios... El concepto de dinamización social va a cambiar y no sabemos cuándo volveremos a reunirnos en eventos multitudinarios. Reivindicamos que los recursos del Estado lleguen a los ayuntamientos. Lucharemos para que nos permitan utilizar el superávit y los remanentes de tesorería. Con ello, el Cabildo podrá apoyar a los consistorios y nosotros podremos realizar todas las iniciativas que teníamos. Puede que las tengamos que modificar, pero no renunciaremos a nada que no esté estrictamente prohibido por ley.

- Al menos en Telde y en la isla, el virus está pasando de puntillas...

- Desde el punto de vista sanitario es un gran consuelo. Y ha sido así, sobre todo, por el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. El cumplimiento con las directrices de las autoridades y el confinamiento, independientemente de la situación de cada uno, ha sido sobresaliente. Porque los hay con menores o personas con discapacidad a su cargo a quienes hay que atender, y es mucho más difícil hacerlo durante una cuarentena. Lo han conseguido.

- No ha sido así en el resto del país. ¿El Gobierno de España tiene culpa?

- Es difícil e injusto hacer una valoración en medio de una crisis. Cuando termine esto se podrá contabilizar cuál ha sido la fractura, no solo económica ni sanitaria, sino también social. Y ahí tendremos que hacer valoraciones pormenorizadas de lo que ha hecho el Gobierno con respecto al coronavirus. Pero lo que toca ahora es empezar a trabajar en planes coordinados todas las administraciones para la recuperación económica. De nada sirve que el Estado siga un plan, el gobierno de Canarias otro, los cabildos otros, los ayuntamientos otros... Así estaríamos perdiendo recursos.

- ¿Qué le pide a Sánchez para las islas?

- Le pido que tenga la misma sensibilidad que tuvo durante la crisis sanitaria con las comunidades más afectadas. Cuando esto empezó, todos entendimos que se necesitaban más respiradores, EPI y recursos sanitarios en Madrid, Cataluña o Castilla y León. Pues ahora le toca a Canarias, porque dependemos del turismo casi en un 40% y porque los empleos del subsector del sector turismo y servicio son muy amplios. Le pido a Sánchez que tenga un plan específico para Canarias. Necesitamos un impulso mayor porque otras regiones, cuando termine esta crisis, no van a alcanzar los datos de paro que nosotros teníamos al principio de la misma. Merecemos un plan especial para nuestra tierra porque nosotros, no lo olvidemos, hasta hace 10 meses le reportábamos al Estado casi 15 millones de turistas y muchísimos ingresos.