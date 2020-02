Hasta Kamanjab para salvar elefantes

Nadie diría que Héctor Medina nació hace 47 años en Lomo Cementerio. Escuchando su acento es imposible descifrar su procedencia. Y es que su ansia de viajar y el amor que profesa por los animales le ha llevado a recorrer más de medio mundo buscando causas justas por las que luchar. Una extensa trayectoria en la que dejó olvidado en algún rincón del planeta el habla canario. Inglaterra, México, Nueva Zelanda, Níger, Venezuela, Burkina Faso... La lista de países en los que ha vivido es interminable, pero el motivo de sus variadas residencias siempre han tenido algo en común: su afán por ayudar a los más necesitados. Para ello, este ingeniero técnico en topografía adapta sus conocimientos a la problemática correspondiente y busca soluciones sin más interés que el de echar un mano. «Tengo este sentimiento romántico, no trabajo por dinero», desvela. Y no es una pose, sus hechos y acciones lo demuestran.

No en vano, su última aventura le ha llevado hasta Namibia, concretamente a la región desértica de Kamanjab, una zona en la que existe un fuerte conflicto entre los elefantes y la población local. «Llevaba un tiempo en Gran Canaria y necesitaba un nuevo destino, así que decidí recorrerme el sur de África. Compré un coche, lo equipé e inicié el camino hasta encontrarme con este escenario», relata Medina. Fue en este país del suroeste africano donde se vio en medio de una problemática en la que no existen culpables, solo víctimas. «Los elefantes, en busca de comida y agua, destrozan los cultivos, pozos y todo el trabajo de los granjeros. Y estos responden a tiros contra los animales», detalla. Aunque es un férreo defensor de la vida animal, después de haber escuchado los desoladores testimonios, Héctor entiende la desesperación de los vecinos de la zona, quienes ven comprometida su forma de vida por el propio instinto de supervivencia de los elefantes.

Así que, como ha hecho en andanzas anteriores, no se lo pensó dos veces. Se alistó en la ONG Elephant Human Relations Aid y ahora se dedica a diseñar rutas alternativas para que estos elefantes no entren en conflicto con las personas. «Estoy especializado en la parte digital de la topografía y aquí lo que hago es crear un sistema de información geográfica, una cartografía actualizada de la zona, a través de la cual establecer corredores o pasillos para que los elefantes se puedan desplazar sin causar daños», explica el isleño. Un trabajo que realiza de manera totalmente voluntaria, sin percibir un euro por ello y utilizando su propio equipo, que incluye hasta un dron. Comida y gasoil, esa es la única aportación que recibe de la ONG.

«A mi esto me supone hasta dinero, pero hay que hacerlo porque si no los elefantes del desierto, que solo quedan unos 100 ejemplares, desaparecerán muy pronto», advierte Medina, para quien la defensa del animal es motivo más que suficiente para dedicar todo su esfuerzo y energía. Y más si, como ocurre en este caso, conlleva un beneficio para los seres humanos. «Mi objetivo es minimizar el conflicto y lo que yo propongo es una solución a largo plazo. Pero no pararé hasta lograrlo», zanja tajante una persona que antepone el interés general al particular y cuyas acciones deben servir de inspiración para construir un mundo mejor.