Hallado tras pasar año y medio muerto en su casa de Salinetas

La Policía Nacional sospechó de la muerte de José Miguel porque hacía más de un año que no movía su coche y porque su oncólogo del Hospital Insular les confirmó que tenía cáncer y que no había ido a su última cita.

Entre los que lo echaron en falta están los dueños de una cafetería en Los Llanos que el fallecido frecuentaba para desayunar. Sabían que sufría un cáncer de pulmón (ahora se sabe que en estado 4) y que su salud era delicada, por lo que en cuanto notaron que dejó de venir, a partir del verano de 2016, empezaron a preocuparse. «Lo llamábamos, pero no cogía el teléfono, fuimos incluso hasta la casa y tocamos, y nada, nadie sabía de él, se lo había tragado la tierra». Fue pasando el tiempo y no aparecía, por lo que la dueña de la cafetería comenzó a tener una corazonada. «De repente supe que estaba dentro, que nunca se había movido de su casa». Hizo gestiones incluso con la Policía Nacional. Esta empezó a investigar y tras solicitar una autorización judicial, accedieron a la casa, en la calle Clavellinas, el 15 de diciembre, y los agentes encontraron restos óseos de una persona adulta en el cuarto de baño y sin aparentes signos de violencia. Todo apunta a que se trata de José Miguel, un jubilado que vivía solo y estaba enfermo, de ahí que con toda probabilidad la autopsia ha confirmado su fallecimiento por causas naturales.

El coche y el cáncer

Además de la insistencia de los dueños de la cafetería de Los Llanos, hubo dos pistas que hicieron sospechar a la policía de que lo que le había pasado a José Miguel es que estaba muerto y que seguía en su casa. Una, el aviso vecinal de que había un coche en la calle que llevaba más de un año sin moverse. La policía averigua que su dueño no había salido de la isla y que no había dado señales de vida en ese tiempo. Comprueban que seguía cobrando su pensión, pero el recibo de la luz, el único no domiciliado, no lo pagaba, por lo que le habían cortado el suministro. La otra pista, sus problemas médicos. Al confirmarles su oncólogo que no fue a su última cita, pasaron a la acción.