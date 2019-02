Festejos aplaza los carnavales hasta abril y lo achaca a la ley de contratos

Este año Telde empatará casi los carnavales con la celebración de la Semana Santa. Acabarán justo una semana antes del Domingo de Ramos. La concejalía de Festejos anunció este jueves por vía oficial que ha decidido retrasarlos algo más de 20 días, hasta final de marzo y primeros de abril, por contingencias laborales de parte del personal que las tramita y por la conveniencia de evitar riesgos derivados de la nueva ley de contratos. En lugar entonces de la agenda prevista, del 8 de marzo al 17 del mismo mes, la programación se trasladará, casi con el mismo orden de los actos, desde el 29 de marzo al 7 de abril. Así las cosas, Telde cerrará la temporada carnavalera del 2019 en Gran Canaria. Incluso Arguineguín, que suele ser el más tardío, lo celebrará antes.

El concejal de Festejos, Juan Martel, explicó en un comunicado que se optó por este aplazamiento precisamente por el bien de la fiesta. Es la mejor manera, dijo, «de llegar a tiempo con todas las contrataciones sin poner en riesgo ningún acto». La nueva ley de contratos exige el cumplimiento de nuevos plazos y la entrega de más documentación, y según recuerda el edil, estos son los primeros carnavales que celebra Telde con esa normativa en vigor. A esta coyuntura administrativa, se le sumó, añadió Martel, el cambio en la jefatura del servicio dado que el titular está de baja. «Esto ha ralentizado también todo el procedimiento».

El concejal apuntó que en principio les habría bastado con aplazar las fiestas una semana, pero que optaron por dejarlas para el final de mes para no perjudicar a los carnavaleros y no hacer coincidir los actos de Telde con los de San Bartolomé. Por lo pronto, ayer ya los hubo que se quejaron. No tanto los carroceros, sino los participantes que los contratan para disfrutar de las cabalgatas montados en una carroza. Hay gente que ya tenía pedidos permisos en sus trabajos para los que ahora el cambio les supone un trastorno.

A los carroceros les podría afectar el cambio de fechas por la cobertura de los contratos de los seguros, pero este miércoles Julián Sánchez, presidente de la asociación que los representa, Telcarroza, apuntó que en una primera conversación con la aseguradora a la que están vinculados la mayoría de los carroceros se les ha garantizado que el servicio contratado les vale hasta el 6 de abril, que es cuando será la cabalgata de Telde. Esto valdrá al menos para los seguros de responsabilidad civil y para los de accidentes, no así para los de circulación, que dependen de cada carrocero. Si los tiene solo para un mes, tendrán que contratar otro más.

Según el nuevo programa, el pregón y el encuentro de murgas será el 29 de marzo; el 30, el carnaval tradicional; y el 31, el infantil y el concurso de maquillaje. El día 4 de abril está previsto el carnaval tradicional; el 5 la Gala Drag, que retransmitirá la Tele Canaria; el 6, la gran cabalgata y el gran mogollón; y el 7, la carrera de tacones, el carnaval de día y el entierro de la sardina. Así las cosas, se amplían los plazos de inscripción: para las carrozas y la Gala Drag, hasta el 29 de marzo; para la carrera de tacones, hasta el 1 de abril; y para las escuelas de baile, hasta el 26 de marzo.