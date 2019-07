Ha sido el terror de los cargos intermedios de la Consejería de Educación. Recurría a donde hiciera falta para exigir lo que el centro necesitaba. A los periodistas, a la Fiscalía, a concejales, a diputados de Podemos... a donde y a quien hiciera falta. Pero José Luis Florido Calero cuelga las botas. Sus hijas dejan las aulas del IES José Arencibia Gil y, con ellas, las deja también este funcionario del Ayuntamiento de Telde, un activista de la reivindicación que cierra una etapa de 21 años de su vida enrolado en Ampas, primero en el Placito, del colegio Plácido Fleitas, y luego en el Florispan, del Arencibia Gil. «En Educación tiraron voladores», bromea con sarcasmo. «Estaban fritos para que me marchara». Dice más. «En Educación habían dado la orden de que no se metieran conmigo, de que me dejaran tranquilo». Fuera o no así, la consejería no quiso ser menos que el resto y el día en que, semanas atrás, se celebró la entrega de orlas de los alumnos que dejaban el centro, el departamento que dirigía Soledad Monzón, de CC, se sumó al homenaje que el IES brindó a Florido. Aquel día le cayeron dos placas y una orla. Y él tan contento.

El caso es que José Luis se va, pero no del todo. Si alguien lo ha celebrado más de la cuenta ya puede empezar a recoger vela. «Entre los miembros del AMPA que nos hemos ido estamos creando una asociación de padres y madres de exalumnos», avanza. «No vamos a permitir que esto lo abandonen». Con todo, subraya que al frente del colectivo en el centro, la AMPA de toda la vida, «se queda gente muy buena».