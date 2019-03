El teldense que encandiló a ‘La Voz México’

En el programa, el grancanario explica que emigró a Reino Unido en busca de una oportunidad en el mundo de la música, sin éxito. Ahora, al otro lado del charco, se le presenta una nueva para demostrar todo su potencial.

Otero interpretó el tema Dancing on my own, de Calum Scott y consiguió sorprender a los cuatro ‘coaches’ Yahir, Ricardo Montaner, Belinda y Lupillo Rivera a pesar de un pequeño desfase al principio de la actuación. Todos le dieron al botón y se rindieron al talento del canario, quien finalmente se decantó por el Team Montaner. Ahora llegará el momento de la verdad para el cantante, que deberá demostrar su valía ante el público azteca.

José Otero es hijo del conocido abogado teldense Gonzalo Otero y de la funcionaria del Cabildo, Pilar Pérez. Ha residido toda su vida en el sector costero de Clavellinas hasta que optó por emigrar al país británico..