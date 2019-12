El Santa Rosalía, a la espera del Cabildo

Hasta que el Cabildo de Gran Canaria no materialice la compra del edificio Santa Rosalía, sus puertas seguirán cerradas y el aspecto de este vetusto y mastodóntico edificio enclavado en el centro de San Juan, que lleva más de un siglo albergando a niños sin familia, continuará mostrando su peor imagen. Enormes mallas rodean la casa en la que nació Chil y Naranjo, el eminente médico, historiador y antropólogo teldense, y en el interior de sus paredes ya no se respira vida. El Museo Canario, actual propietario de la instalación, no cuenta con recursos económicos para hacer frente a la obra que necesita el inmueble para volver al funcionamiento.

Por ello espera la llamada del Cabildo con una oferta que contente a las dos partes. El ente insular podría desahogar las altas listas de espera de ancianos que requieren un hogar y servicios para un mínimo de calidad de vida, convirtiendo el Santa Rosalía en una residencia para personas mayores. Además, el Museo Canario aprovecharía ese pellizco para culminar sus obras, y el recuerdo de Chil y Naranjo se vería honrado cumpliéndose su voluntad de dar una salida filantrópica a la casa que le vio nacer.

Todo esto podría ocurrir a principios de año, una vez la institución insular apruebe sus presupuestos para 2020 e Isabel Mena, consejera de Asuntos Sociales, regrese de su baja de maternidad. «El Museo Canario ya aprobó la venta del Santa Rosalía en una Junta Extraordinaria. No se especificó que fuera al Cabildo, pero no se me ocurre otro posible comprador», relata Diego López, director del Museo Canario. Además, desveló a este periódico que se ha reunido con representantes del ente insular, incluida la propia consejera, quienes le trasladaron el interés por la adquisición del edificio.

Sitio perfecto. Isabel Mena admite la idoneidad de esta ubicación para montar un centro geriátrico. «En este emplazamiento siempre se han realizado políticas sociales como hogar de menores. Esa actividad ya no se podrá desarrollar al no cumplirse aquí con los requisitos legales, pero sí que podría convertirse en una residencia para personas mayores», asegura la consejera, consciente del déficit que existe en Telde en cuanto a instalaciones para este tipo de actividades sociales. «Pero aún no hemos tomado una decisión», puntualiza. Ojalá lo hagan cuanto antes y las paredes del Santa Rosalía vuelvan a respirar vida.