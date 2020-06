El PSOE pide explicaciones por el Centro de Alzheimer

El partido socialista recuerda que en abril de 2019 se adjudicó la obra por un importe de 53.062 euros -se emplearon fondos procedentes de la partida de 4,7 millones de euros que le corresponde a la ciudad dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles del Cabildo- a la empresa Servicios y Mantenimientos Suárez, y que tres meses después se aprobó en el pleno de julio por unanimidad la propuesta de recuperar el servicio de atención de este centro de estancia diurno. En septiembre, el alcalde de Telde, Héctor Suárez; la vicealcaldesa, Carmen Hernández; y el concejal de Vías Obras, Eloy Santana, realizaron una visita a dicho edificio y se informó que las obras concluirían a finales de ese mismo mes. «Fue un compromiso institucional con los trabajadores, familiares y usuarios del centro que el grupo de Gobierno ha incumplido porque no ha sabido gestionar el servicio, lo que hace que los perjudicados continúen en la misma situación habiendo transcurrido ya un año», denuncia el grupo que lidera la edil Soledad Hernández.

El enfado de los familiares

Hace justo un año, los familiares de los usuarios del Centro de Alzheimer de La Pardilla montaron en cólera cuando se enteraron de que sus seres queridos iban a ser trasladados a dos centros de la capital. Fue una decisión que tomó el Cabildo, pero las iras se centraron en el Consistorio al entender que no había mostrado la implicación suficiente. «Nos juraron y perjuraron que nuestros familiares no saldrían de Telde y ahora nos vienen con esto», se quejaba entonces Nieves Alonso. «Los trasladan a Las Palmas, pero son pacientes, no son muebles a los que puedan llevar de un sitio a otro», ampliaba Agustina Afonso. Un malestar que, lejos de paliarse, ha ido en aumento por la demora en la reactivación de un servicio que habían prometido para hace ocho meses.