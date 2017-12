El primer presupuesto en hora en 14 años

Las previsiones se cumplieron y fueron los cuatro votos de Ciuca los que permitieron al gobierno de Telde, en minoría de 10 ediles de NC, CC y CCD, sacar adelante unas cuentas que prevén para 2018 gastos por valor de 80 millones de euros, entre ellos, un plan de pago de 6 millones para expropiados y proveedores. Salvo la abstención del edil no adscrito Guillermo Eugenio, vinculado a Sí se Puede, el resto de la oposición rechazó en bloque el presupuesto, incluida la compañera de grupo de Eugenio, la también no adscrita Esther González. El PSOE terminó de deshojar la margarita, pues en la comisión previa optó por abstenerse, pero en el pleno unió su no al de la mayoría opositora.

La concejal de Hacienda, Celeste López, no ocultó su satisfacción. No solo son los primeros presupuestos de Telde en tiempo y forma en 14 años, de ahí que no dudara en hacer ver que asistían a un «día histórico», sino que también son los primeros de este gobierno, pasado el ecuador del mandato y en minoría de ediles.

Además, a su favor jugó el poco debate previo a la votación, apenas animado por la insistente advertencia de la edil no adscrita, Esther González, vinculada a Podemos, respecto a la hipótesis de una «subida encubierta de los sueldos del gobierno». La alcaldesa, Carmen Hernández, la propia López, y hasta el portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, le recalcaron que no hay aumento y que, de producirse, deberá venir a Pleno.

Para no alargar el debate, PP y MxT precisaron que ya en la sesión de la aprobación inicial expusieron por qué no les gustan estas cuentas, pero sí afearon a López que apostillara que en el periodo de exposición pública la oposición no presentó reclamaciones. Sonsoles Martín, del PP, le recordó que sí las presentaron, solo que fue en la fase de alegaciones previa y les echó en cara «el rodillo» que les aplicaron. Tumbaron las 23. Y MxT las redujo a demagogia para sacar titulares. Total, «nunca las aceptan».

Sí hubo un repunte de tensión entre Martín y López, aunque esta última quiso esquivar los envites dialécticos de la portavoz del PP enmarcándolos en la estrategia de «la política del ping pong». Y es que a la líder local del PP le supo a cuerno quemado que la edil de Hacienda y portavoz de NC renunciase a hacer uso de su segundo turno de palabra y se centrase en el de cierre, que no permite la réplica. «Qué pena que se asuste, que se achique, que pase el rodillo y nos quite el derecho a debatir», le soltó. Y la alcaldesa le reprochó poco menos que quisiese mandar sobre la concejal.