El peligro está en casa para una joven enferma en Lomo Catela

La pesadilla empezó en 2013 cuando ni los médicos sabían qué le pasaba a esta joven teldense. Contaba con 18 años y después de pasar 15 días ingresada, los doctores le informaron a la familia que padecía una enfermedad rara y desconocida. «Nos decían que únicamente existían otros cincos casos en el mundo como el de ella», explica Ángeles Paula Hernández, su abuela. Ya por entonces vivía en su casa en Lomo Catela, y junto a la vivienda había un ganado que, aunque suponía ciertas molestias higiénicas para la familia, lo aguantaban como uno de los tantos inconvenientes que se puede encontrar cualquier ciudadano de a pie con sus vecinos.

La cosa es que para tratar sus dolencias al principio se le hizo a la joven una nefrectomía. «Se le diagnosticó insuficiencia renal, se le implantó un catéter en el riñón con una bolsa para que pudiese orinar por ahí, pero finalmente la acabaron operando. Se le extirpó un riñón y se le tuvo que dializar», detalla Ángeles. Todo esto ocurrió en 2017 y desde entonces el peligro es constante para la teldense por la situación antihigiénica que provoca tener permanentemente un ganado al lado de casa. «Durante ese año le hice un escrito al Ayuntamiento para explicar que mi nieta tenía una vía abierta y que no podía convivir con ese rebaño al lado porque la casa se nos llena de moscas, ratones y otros bichos», explica Hernández, con la intención de que, o bien se le buscase una nueva ubicación al ganado o se le ofreciese otra casa a la familia. Lo inviable era que esta enferma continuase viviendo expuesta a una infección permanentemente. Pero hasta ahora no ha habido contestación.

«Mi nieta ha seguido muy malita. Cada dos por tres hay que llevarla a ingresarla al hospital y ya no sabemos qué hacer. Hemos escrito al Gobierno de Canarias, a Sanidad, al Ceprona, al Cabildo... Pero todos ponen excusas», denuncia su abuela. «Me han llegado a decir que si el problema lo tenemos nosotros pues que nos marchemos, pero no tenemos a dónde ir», se queja. La familia argumenta que este ganado que tantos quebraderos de cabeza les está suponiendo es posterior a la edificación de su hogar. «Los médicos le recomiendan que coja sol, pero con lo que tenemos al lado nos la tenemos que llevar lejos de casa ya que el jardín está permanentemente lleno de moscas», razona Ángeles Paula, puntualizando que no le desea ningún mal a los propietarios del rebaño, sino que solamente quieren una solución para que todos puedan convivir con plenas garantías.