El pacto propone inyectar más dinero al parque de Melenara

Más dinero para el futuro parque urbano de Melenara. Esta es la nota más destacada de la última propuesta que este martes hizo el gobierno a la oposición para pactar los proyectos que se financiarán en Telde en 2019 con cargo al Fdcan. Se lo comunicó la alcaldesa, Carmen Hernández, a los distintos grupos en la Junta de Portavoces. La ejecución del área verde de la playa estaba prevista para la anualidad 2019 del Fdcan con una financiación de 842.835 euros y la última modificación introducida por el ejecutivo local busca incrementar esa cuantía a 964.158 euros.

La alcaldesa justificó esta nueva inyección presupuestaria en una estimación de los técnicos. Aunque admitió que esta actuación aún no cuenta con un proyecto redactado, sí dispone de una memoria valorada previa en la que los profesionales les advierten de que hace falta más dinero de los 842.000 euros iniciales. Recordó la regidora municipal que no solo consistirá en la construcción del parque, sino también en el acondicionamiento de una explanada para aparcamiento que, además, deberá hacer las veces de recinto ferial.

En principio, solo el edil no adscrito José Hernández mostró cierta reticencia al cambio. Comparte la necesidad del parque para Melenara, pero le reprochó a la alcaldesa que no le justificara de forma fehaciente la necesidad de ese incremento en 121.000 euros, un dinero que, en su opinión, podría sumarse a los 350.000 euros ya presupuestados, también en 2019, para la recuperación del patrimonio histórico en San Juan y San Francisco.

En todo caso, en la Junta de Portavoces no se votan los debates ni los expedientes. Los grupos deberán posicionarse respecto a esta última propuesta del Fdcan en el pleno de este viernes, en el que este asunto volverá a entrar por la vía de urgencia. En principio, grupos como Más por Telde, Ciuca y PSOE no adelantaron este martes cuál será su voto, pero sí insistieron en que no impedirán que salga adelante. El gobierno está en minoría y precisa al menos de la abstención del resto de los grupos para aprobar el punto.

Así las cosas, y como ya se había anunciado, en el nuevo listado de proyectos del Fdcan se eliminan el dinero previsto para peatonalizar más calles en Los Llanos y el destinado a Bicitour-Telde. De ahí sale el presupuesto para aumentar la inversión para acabar el aparcamiento subterráneo de Arnao y para aumentar la cuantía al parque de Melenara. Se rescatan el proyecto para la mejora energética en El Hornillo, el que estudiará la implantación del quinto contenedor en materia de recogida de residuos y el de recuperación del patrimonio histórico del casco. Y se genera un nuevo proyecto, de 158.000 euros, para asfaltar este año más calles.

La alcaldesa anunció también a la oposición que NC llevará a Pleno una moción por urgencia para pedir la derogación del artículo 135 de la Constitución que obliga a pagar antes a los bancos.