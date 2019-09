El pacto pide el enganche de la luz para el colegio de Melenara

Si todo sale según lo previsto, la luz volverá en unos días al colegio Príncipe de Asturias, en Melenara. La primera fase de las obras de renovación de su instalación eléctrica está casi acabada. Han ido tan rápido que ya ha empezado la segunda fase, en las aulas de infantil, que están en un edificio separado del resto. Por lo pronto, el Ayuntamiento ha pedido a Endesa el enganche de la luz para la primera. «Solo estamos a la espera de que nos lo conceda», apunta el edil de Educación, Juan Francisco Artiles, promotor de esta actuación de urgencia.

En el camino quedan tres meses, julio, agosto y septiembre, de gestiones, reuniones, trámites, discusiones, prisas y obras a toda pastilla que han puesto al colegio literalmente patas arriba. Y también hizo falta que Gobierno canario y Ayuntamiento aparcaran los roces de los últimos años para ir de la mano en este expediente y lograr que se cumplieran los plazos. Telde pondría el dinero y las obras, pero necesitaba de la colaboración del Ejecutivo regional. Y la ha tenido. Industria aceptó, por ejemplo, que la renovación de la instalación se hiciera en dos fases, y Educación puso de su parte para facilitar un inicio de curso que arrancaría a oscuras. La secretaría se mudó provisionalmente al instituto de Casas Nuevas y el claustro y el resto de la comunidad educativa han puesto todo de su mano para que la falta de luz no fuera un obstáculo insalvable. Solo pidieron retrasar dos días el comienzo del curso para darse un margen de cara a lo que se les venía encima.

Y la obra en sí tampoco ha sido fácil, explica Artiles. La empresa contratada, Elecnor, ha tenido hasta cinco equipos de operarios trabajando a la vez en el centro. Mañana y tarde. Sin parar. «Abrían una zanja, instalaban todo el cableado y a las tres horas ya estaba cerrada». Como lo que no sobraba era el tiempo, las obras han consistido en la instalación completa de toda una red nueva, pero sin tocar la anterior, que ha quedado desconectada, ni abrir las paredes. Los nuevos cables se han canalizado mediante canaletas en superficie por los techos o la parte superior de las paredes. Así las cosas, y a modo de ejemplo, ahora las clases contarán con dos llaves de luz, las antiguas, que no están conectadas, y las nuevas. Lo que sí se retiró por completo fue el contador general, una cajón de metal arcaico, como del siglo pasado, que incumplía todas las normativas sobre seguridad e instalaciones. Por no contar, el centro no tenía ni luces de emergencia. A partir de ahora sí.

La consejería de Industria del Gobierno canario ya le había abierto expediente a este centro desde 2008 por deficiencias en la red con la que le suministraba electricidad. Pero pasaron los años sin que ningún gobierno atajara el problema, por lo que los técnicos regionales afinaron la puntería este verano y le dieron a Telde un ultimátum en toda regla: o le cambiaban la instalación completa al colegio o no podría abrir el siguiente curso. Es más, tenía ya tramitada una orden de corte. Ante un escenario así, a este gobierno de NC, Juntos por Telde y Más por Telde, y a Artiles, en particular, como responsable del área, no le quedó otra que coger el toro por los cuernos y afrontar de cara el reto. Se redactó un proyecto a marchas forzadas, se buscó el dinero, 232.000 euros, y se adjudicaron las obras de urgencia.