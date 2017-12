El pabellón de Jinámar tendrá que esperar

Los trabajos para volver a abrir el recinto de Jinámar, cerrado hace más de diez años, comenzaron el 12 de diciembre de 2016. Más de un año después sigue sin poder estar en funcionamiento por varios problemas que han ido sucediendo a lo largo de 2017. El último de ellos tuvo lugar semanas atrás, cuando ya estaba listo para su apertura.

En esta ocasión, la instalación eléctrica sufrió dos picos de sobretensión provenientes de la red eléctrica de Endesa. En el primero de ellos, el protector en el cuadro general previsto para estos incidentes logró que no afectara a la instalación. Sin embargo, el segundo, al no estar protegido porque el dispositivo no se había repuesto, provocó varias averías, como en las balizas de luces de emergencias y en las automáticas colocadas en los servicios. Para reemplazarlas se han tenido que pedir a la Península, por lo que podrían demorarse al menos un mes. El coste para sustituir las luminarias ronda los 11.000 euros.

Debido a que el recinto no está abierto no dispone aún de los protocolos de comprobación que tienen que hacer los trabajadores para asegurarse que no hay averías. Por ese motivo, no se tuvo en cuenta que los indicadores de estado estaban en rojo, y el segundo pico de sobretensión terminó provocando daños, explicó el edil de Vías y Obras, Eloy Santana.