El movimiento vecinal propicia el saneamiento de la cala de Taliarte

Ni el ser uno de los puntos turísticos más atractivos de la ciudad le ha bastado a Taliarte para recibir un trato digno por parte de las instituciones y de los incívicos. La suciedad y porquería que se acumula en la playa, y el continuo vertido de aguas residuales son problemas que llevan asolando al barrio costero desde hace una década. Y ante lo que entienden como dejadez municipal, los vecinos se han puesto el mono de trabajo tomando la iniciativa con acciones que corresponden a las administraciones.

Para empezar, el pasado fin de semana un grupo de unos 12 voluntarios, liderados por el teldense Ardiel López, llevaron a cabo una profunda limpieza de la escollera sur del muelle deportivo-pesquero. Más de una decena de bolsas llenas de residuos y hasta un sillón-hamaca retiraron de la zona estos activistas que evidenciaron la irresponsabilidad de pescadores y bañistas en esta zona del litoral del municipio. «Ha sido una iniciativa de un grupo de jóvenes que vinimos a limpiar la playa porque hemos visto que estaba llena de residuos y plásticos, lo que atraía a una gran cantidad de moscas que impedían poder estar a gusto en la cala», relata López sobre esta acción ejemplar y solidaria.

Eso sí, no se trata de un hecho puntual. Habitualmente, los vecinos de Taliarte recogen la basura que otros arrojan al tiempo que instan, por activa y por pasiva, tanto al Ayuntamiento de Telde como al Cabildo insular a que tomen cartas en el asunto. Pero no ha habido suerte. Los habitantes, desesperados, aseguran que es insuficiente que la zona de rocas acondicionadas para el baño solo se limpien los lunes. Pero la indignación crece con la citada escollera, abandonada a su suerte porque su conservación depende del Cabildo y el ente insular no hace nada por mantenerla acondicionado.

Al final, las botellas de plástico y cristal, los envases, las colillas de cigarro, los refrescos o la comida enlatada que se acumula en medio de las rocas son residuos que se tienen que encargar de retirar los propios residentes, quienes también solicitan la instalación de contenedores selectivos y una mayor vigilancia para el acceso a la escollera del muelle. Peticiones justificadas que seguirán estando acompañadas por un movimiento vecinal que impide que el deterioro de Taliarte alcance niveles irreversibles.