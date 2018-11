El Montiano espera por las obras

Febrero de 2018. Toque de queda en Jinámar. Educación advertía con cerrar el colegio Montiano Placeres por riesgos estructurales. Iba a ser su último curso. La comunidad educativa saltó como una piña y exigieron obras al Gobierno canario y al Ayuntamiento para evitarlo. Ambas partes se vieron las caras y pactaron repartírselas. El Ejecutivo regional las hizo en julio. Y Telde, a un mes de que acabe el año, no ha culminado las suyas. Las empezó tarde, a finales de agosto, y las dejó a medias. Padres y madres de alumnos están hartos. Y este lunes el consistorio les dice que lo que tenía que hacer en agosto, lo hará en Navidad. Pero, ¿las hará? Esa pregunta se la hacen todos en el colegio.

Cristo Ramírez, más conocido por Larry, lo tiene claro. «Las obras que hicieron a finales del verano fueron para callarnos la boca; nada más». Tiene entendido, por lo que le informaron los técnicos en su día, que lo que de verdad importaba para garantizar la seguridad del centro era el drenaje de la ladera sobre la que se asienta, y eso es justo lo que el Ayuntamiento aún no ha hecho. «Me huele que quieren que nos lo cierren, si no, no se explica».

Para colmo, se queja de que al incumplimiento de lo pactado hay que sumarle la «falta de información». Asegura que la dirección del centro se ha pegado semanas llamando y que nadie le coge el teléfono ni le da respuestas. «El viernes me calenté y le pedí explicaciones al asesor, pero no me convencieron». Este lunes atendió a este periódico la concejal de Educación, Marta Hernández, y atribuyó el retraso a la necesidad de evitar que las obras molestaran a los alumnos.

«La adjudicataria tenía previsto usar una máquina pequeña para las obras en los parterres de la ladera, pero cuando fueron a ejecutarla se dieron cuenta de que hacía falta una retroexcavadora mayor que provocará, además, mucho ruido, así que nos plantearon dejarlo pendiente para navidades, cuando las clases estén vacías». Esta misma información la iba a transmitir ayer por la tarde el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar del Montiano Placeres.

Pero a Larry Ramírez tampoco le convencen las obras ya ejecutadas. «Colocaron una canalización con imbornales por la trasera de los edificios y está mal acabada, con zonas desniveladas que son un peligro para los críos». Y se pregunta por qué esos imbornales son discontinuos. «El agua que caerá por la escalera de la ladera se va a encharcar; si no, ya lo veremos». La edil pide más comprensión. «Hemos puesto el pavimento que nos pidieron, hormigón impreso, y hasta les cubrimos el terrero de lucha, que no estaba previsto».