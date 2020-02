El IES El Calero celebra con una oda al esfuerzo su 20 aniversario

Forjada por el último herrero de la ciudad

Por si fuera poco todo el simbolismo que rodea a esta estatua, la misma no fue forjada por un escultor al uso, sino que el encargo se le hizo a Santiago Medina, «el último herrero de Telde», desvela Padrón. Un busto hecho a base de golpes, soldaduras y, como no, mucho esfuerzo. Este artesano, padre de un alumno del centro, proviene de una estirpe de herreros isleños y ya ha colaborado con el instituto llevando a cabo talleres de fragua en el patio. La escultura no tiene rostro, porque no posee género, ya que el objetivo es que todos se sientan identificados. «No podemos hablar de hombre o mujer, en nuestro instituto hay seis alumnos trans y aquí nadie se queda fuera», concluye el director.