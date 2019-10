El Hornillo ya batea a toda máquina con el Telde Rangers

ronald ramírez alemán / telde

Una vez que la UD Las Palmas abandonó las instalaciones deportivas de El Hornillo, a principios de junio, para comenzar la pretemporada en su recién estrenada Ciudad Deportiva de Barranco Seco, fue el club de béisbol Telde Rangers quien cogió su testigo asentándose en el único campo de césped natural del municipio. Desde el pasado 1 de agosto trabaja este equipo en El Hornillo y el salto ha sido tanto cualitativo como cuantitativo.

Por una parte, el Telde Rangers está entusiasmado con su nueva sede. Sin perder el tiempo, hace dos meses ya organizó el torneo Ciudad de Telde para presumir de nueva casa y ahora se encuentra en un periodo de captación de nuevos jugadores con el fin de seguir creciendo, consciente de que su recién estrenado feudo supone un gancho para todos aquellos que quieran iniciarse en un deporte minoritario pero en auge como la pelota.

Pero todo tiene un precio, y el convenio establecido con la concejalía de Deportes que dirige el edil de Nueva Canarias Diego Ojeda, que «aún no ha sido firmado, pero ya se están llevando a cabo los trámites administrativos para la rúbrica final», según desvela el concejal, obliga al Rangers a encargarse del mantenimiento de las instalaciones. «Llevamos unos 5.000 euros invertidos en apenas dos meses», detalla Josué Fernández, miembro de la directiva del club teldense. Un gasto más que considerable, pero que no extingue el anhelo de seguir creciendo de este humilde equipo. «Trabajaremos para conseguir por todas las vías el presupuesto necesario para asumir ese gasto», asegura. De momento, el acuerdo se cristaliza en un convenio de un año de duración con derecho a otro de prórroga hasta que se cumplan los cuatro años.

A pesar del gran montante económico que supone su nueva casa, el Rangers sonríe en sus instalaciones. De momento solo se entrenan dos veces en semana (lunes y miércoles), pero poco a poco la actividad se irá intensificando en el Hornillo puesto que en noviembre empieza la competición. Además, el torneo Ciudad de Telde que el club organizó en agosto, fue un éxito y el futuro se afronta con optimismo para el nuevo anfitrión de las instalaciones deportivas de El Hornillo.

No de última hora. El club de esgrima Ceiscan finalmente no se asentará en El Hornillo a pesar del principio de acuerdo llegado con el Ayuntamiento. «Hicimos números y no nos daba», comenta un desolado Sergio Nordelo, exvicepresidente del club, desvelando que se tomó la decisión tras una reunión con los padres. «Teníamos unas expectativas muy altas si nos pasábamos a El Hornillo. Sabíamos que era una oportunidad de crecimiento, pero no quisimos pecar de irresponsables y, sintiéndolo mucho, dijimos que no», aclaró.