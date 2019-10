El ‘Health Cafe’ de Lomo Magullo

Para todos los públicos

Da igual la edad, el sexo o los problemas de cada persona. La entrada es libre y los lomomagullenses se enteran del siguiente Health Cafe en los anuncios que se colocan en el propio consultorio, a través de la siempre actualizada página de Facebook del centro médico o por el boca a boca. Y ya luego cada uno decide si el tema principal que se va a tratar le interesa o no. «El perfil de los pacientes que vienen a tomar café y hablar es el de la mujer adulta de unos 65 años, pero también nos llegan hombres y gente de todas las edades», relata Montse. Incluso de fuera del barrio. De media acuden unas 10-12 personas, sin embargo no necesitan más. «Es importante que el número de asistentes no sea muy amplio porque es más fácil así escucharnos a todos y estrechar lazos», razonan. Y no solo hablan, se atreven incluso con experimentos, como el que realizaron con una botella, algodón y un cigarro. «Queríamos demostrarles los efectos perjudiciales que tiene el tabaco». En cada reunión puede haber una nueva sorpresa.

Son sesiones de todo menos aburridas. La improvisación y la participación sustentan estos Health Cafe. «Es un desahogo para las dos partes, no solo para los pacientes. Nosotros aprendemos mucho escuchándolos en un ambiente más relajado, ya que gracias a estas reuniones conseguimos aumentar la confianza y la complicidad. Nos permite ofrecerles mejores soluciones», relata el médico, que lleva solo un año y medio en el centro, pero su relación con los vecinos es excelente gracias a esta iniciativa, que le ha ayudado a integrarse por completo y ganarse la confianza del barrio. Eso sí, no sabe si esta novedosa idea sería extrapolable a otros centros de salud de Gran Canaria. «Que estemos en un sitio tan pequeño con un ambiente rural fantástico hace que sea posible. Se cumplen todos los requisitos para que esto salga bien, pero no sé si funcionaría en otros lugares», aclara. Ojalá fuese así, porque lo que han conseguido Montserrat Aranguren y Juan Luis Burgazzoli con su original Health Cafe en Lomo Magullo es un ejemplo y una bendición para todo el barrio.