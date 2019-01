El gobierno local asegura que este año podrá cancelar el plan de ajuste

El plan de ajuste tiene los días contados. Así lo aseguró este lunes la alcaldesa, Carmen Hernández, tras anunciar que ha encargado al área de Intervención que impulse un expediente para cancelarlo en 2019, es decir, 13 años antes de lo previsto. Su vigencia estaba programada hasta 2032. Aquel plan, aprobado en 2012 por el gobierno de PP y Ciuca, implicó la subida de los impuestos, el recorte de todos los servicios básicos, el despido de más de un centenar de trabajadores, el cierre de las tres escuelas infantiles o el desmantelamiento de la Escuela de Música. Fue la condición que le puso a Telde el gobierno central a cambio de avalarle un crédito bancario de 72 millones de euros para pagar las deudas del Ayuntamiento. Le facilitó el dinero, pero Telde tuvo que apretarse el cinto. Así las cosas, hasta que no pague la deuda, no podrá aflojárselo y no podrá contratar más personal ni invertir ni mejorar los servicios.

Lo que anunció la alcaldesa es que precisamente el Ayuntamiento está en condiciones de pagar esa deuda este año y, por tanto, de quitarse de encima ese corsé que le impide crecer. Recordó que cuando tomó posesión, en 2015, una auditoría reveló que la deuda ascendía a 153 millones, pero que en estos cuatro años su gobierno la ha reducido en 100 millones. Hoy está fijada en 55,5 millones. La afrontarán en cuanto se liquide el presupuesto de 2018 y se disponga de los remanentes. Augura que ese trámite estará saldado en el primer semestre, pero que, en todo caso, el pago efectivo no se podrá materializar hasta fin de año. Y su compromiso, si sigue gobernando tras las elecciones, es culminar esa hoja de ruta.