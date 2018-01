El Gamonal estrena visita oficial

No todos los días se produce una visita oficial y la de ayer la agradecieron los pocos vecinos que viven en El Gamonal, un núcleo de casas que no tiene ni luz, ni agua de abasto, ni saneamiento, ni un acceso que pueda llamarse carretera. Solo le separan poco más de tres kilómetros del barrio más cercano, Cuatro Puertas, pero se tardan unos 20 minutos en transitar el camino solo accesible a 4x4 y a una velocidad muy lenta para pasar con cautela los inmensos baches.

«Mi obligación es escucharles, ellos me han pedido que visite la zona para que conozca sus demandas y sus necesidades», dijo ayer Carmen Hernández. Pero también puntualizó que su responsabilidad era decirles que las administraciones están obligadas a cumplir la ley. Por eso se comprometió a estudiar si sus peticiones son viables al tratarse de una espacio agrícola, rodeado por una zona especial protegida, donde no se pueden construir carreteras, ya que una vez se intentó y no fue posible. En cuanto al alumbrado, también se tendrá que ver si cabe la posibilidad porque cuando se comenzó a realizar el tendido, hace varios años, un vecino impidió que pasara por su propiedad y tuvo que pararse. «No me dedico a prometer, sino a escucharles», dijo la regidora.

Una de las residentes en este poblado, Elisabet Rivero, agradeció a los miembros del gobierno que al menos hayan visitado el lugar, pero también se lamentó de no tener respuestas inmediatas. Esperará a ver que les dicen porque no quieren marcharse. «Me ha dolido en el alma que hayan dicho que estamos ilegales», puntualizó sobre las críticas de los ecologistas, ya que en el lugar residen familias desde hace más de 40 años, antes de que cambiara la normativa que pone cortapisas.