El fuego calcina 15 colmenas de La Abeja del Guanche

El incendio que arrasó a mediados de agosto unas 160 hectáreas del entorno de Cazadores, en terrenos limítrofes entre Telde e Ingenio, se llevó también por delante un colmenar completo de los dos apicultores que regentan La Abeja del Guanche, una marca multipremiada con galardones a escala internacional, nacional y regional. Manuel Valido, uno de sus propietarios, explicaba ayer que el fuego redujo a cenizas las 15 colmenas que tenían ubicadas en El Mojón. «Y lo peor es que allí teníamos en producción a la mejor selección de abejas negras canarias; se nos ha ido un trabajo de años».

Valido cifra la repercusión del daño causado en la pérdida de un 20% de la cosecha. Aunque fluctúa y el volumen de kilos recolectados depende de cómo se haya dado cada año, este apicultor calcula que el incendio ha podido dar al trate con entre 60 y 70 kilos de sabrosa y buena miel ecológica. «No quedó rastro de nada, salvo las chapas galvanizadas, retorcidas; la cera de las colmenas arde como una vela, y no dejó viva a ninguna abeja». Dado que cada colonia de estos habitáculos está formada por unas 50.000 abejas, las llamas de este incendio mataron a 750.000 ejemplares de este valioso insecto. «Cuando dejaron subir a mi hermano, tres días después del incendio, no había revoloteando ni una sola por aquella zona, así que murieron todas; además, las cogería dentro, porque de noche ellas no salen», se explica Valido.

Este veterano apicultor, con 30 años de ejercicio en el sector, asiste con «impotencia» al perjuicio sufrido por un incendio que, según todos los indicios, fue provocado, y que, pese a que lleva años repitiéndose cada verano, nunca bajó hasta donde La Abeja del Guanche tenía este colmenar. Al menos el seguro le cubre una tercera parte de la producción. Entre los premios recibidos figuran dos estrellas Gran Sabor 2018 en el Great Taste Awards del Reino Unido, 5 medallas de oro y 3 de plata de alta calidad como miel multifloral en el Biolmiel de Italia desde 2013 a 2017 y una mención de honor como mejor miel ecológica del mundo en EE UU (2014).