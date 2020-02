El exconsejero Baltar reclama 66.000 euros por la macroestafa de Telde

«Le di 1.500 euros en mano en el año 2011, pero hasta 2014, cuando le exigimos un contrato de corretaje y empezamos a pedir papeles formales para conocer la situación del proceso, no le ingresé el resto del dinero», explica Baltar. Además, asegura que Teresa siempre hablaba de Antonio S.P. «como su jefe». «Llegué a dudar de muchas cosas, pero nunca de que Antonio y su bufete existían», explica, puntualizando que nunca llegó a ver al letrado en persona porque este no acudió a una reunión que tenían programada con Teresa. El exconsejero admite que lo que le dio más seguridad a la hora de invertir dinero fue la presencia de amigos suyos de confianza en el negocio. «Siempre dijimos que no queríamos una propiedad en la que alguien hubiese sido desalojado», puntualizó.