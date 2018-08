El estiércol siempre atrae a las moscas

Que la miel y el estiércol son dos de los manjares preferidos de las moscas no es una leyenda urbana. Y el resultado del trabajo de los técnicos municipales viene a reafirmar esa realidad porque, en una de las inspecciones sanitarias que realizan a diario en Melenara y Salinetas, han detectado que un posible foco de la plaga de estos insectos que asola ambos barrios se halla en una empresa de la zona que, al parecer, no realiza el tratamiento adecuado al estiércol con que trabaja.

Expediente para estudiar el caso

Los que no pueden salir por patas son los habitantes de los dos barrios, que no tienen más remedio que convivir con los insectos.

Daniel Licari, propietario de uno de estos negocios, no se corta: «Llevo cuatro años con el local abierto y siempre ha sido igual. No entiendo para qué había que mandar a técnicos, cuando todos sabemos que esa empresa es un desastre con el abono y con el cercado de sus animales. Tienen muchos metros cúbicos de estiércol sin tapar y lo tiran en hectáreas y hectáreas de plataneras. ¿Y se dan cuenta ahora?».

A revistazo limpio

Un grupo de vecinos que se reúnen desde hace más de treinta años en la playa asegura que nunca había visto nada igual. Han tenido que dejar, un día más, las fichas del dominó en casa, porque las moscas no les dan un respiro.

Lo que al principio parecía algo puntual, se ha convertido en una auténtica pesadilla para todos los usuarios de la playa, tanto bañistas como los propietarios de los negocios, que han visto cómo la plaga ha mermado las reservas en las diferentes terrazas.

Y es que no se trata de una mosca cualquiera. La conocida como mosca mordedora, o mosca de establo, como la llaman los vecinos afectados, es especialmente agresiva, pues su mordedura, bastante molesta, es frecuente y dolorosa.

Durante la realización de este reportaje, pudimos comprobar lo molesto que es permanecer más de cinco minutos en el paseo marítimo.

Uno de los afectados mostraba la cantidad de moscas que ha matado, «unas 47 en la media hora que llevo aquí».

Se quejan por la falta de medidas adoptadas por el consistorio, del que señalan «por aquí no aparece nadie del Ayuntamiento. Yo no he visto a nadie, se pasan la pelota unos a otros, y mientras, nosotros matando bichos. La plaga de moscas está acabando con la playa, no habíamos visto nada igual».

Los socorristas de la playa de Melenara se encuentran ante una situación desconocida.

Tal y como señala su responsable, «es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de situación».

Además de la asistencia a los afectados, han notado un descenso de usuarios por esta plaga: «Ha dejado de venir gente a la playa, y la que viene se termina yendo. Es un incordio tanto para los usuarios como para los negocios».