El cuatripartito del PSOE deberá pasar por la criba de la insular

Aún no es oficial, pero casi. Tras casi dos semanas de tanteos, conversaciones telefónicas y reuniones, PSOE, CC, Ciuca y PP (este se incorporó al final) tienen todo muy avanzado para formar un gobierno «de diálogo y de progreso» que tendrá como alcalde a Alejandro Ramos, el primer regidor socialista de la democracia en Telde. Eso sí, no pueden anunciarlo formalmente ni firmarlo porque antes esa propuesta de pacto deberá pasar la criba de la ejecutiva insular del PSOE este próximo lunes. Con todo, Ramos, que se reunió con el secretario insular, Sebastián Franquis, aseguró la noche de este viernes que es más la necesidad de una formalidad que un freno. Dice que tiene el visto bueno del partido y que lo del lunes es un trámite. La última palabra la tendrán el martes los militantes de Telde, que deberán ratificar o no en asamblea esta alianza cuatripartita. Mientras, NC, el partido más votado, el de la alcaldesa en funciones, Carmen Hernández, aún no tiene los apoyos para articular otra mayoría.

La sintonía es total entre los 4 cabezas de lista, Ramos (PSOE), Héctor Suárez (Juntos por Telde-CC), Juan Antonio Peña (Ciuca) y Sonsoles Martín (PP). Y, además, entre los cuatro grupos suman 15 concejales, uno más de los 14 necesarios para tener mayoría en un pleno donde se sientan 27 ediles. El PSOE aporta 6 ediles, Juntos, 4, Ciuca, 3 y el PP, 2. Si no se ha rubricado aún es porque están a la espera de la cúpula del PSOE.

Según fuentes de esta alianza, buscan formar un gobierno que «realmente dé alternativas a la situación del municipio y que priorice a las personas», y en el que además «imperen las buenas formas y el diálogo». Coinciden en que «el consenso y la capacidad de diálogo debe ser la constante».