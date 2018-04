El consistorio pagó en marzo en 25 días a sus proveedores

La clave, según la alcaldesa, es liquidar el ejercicio de 2017

La tesorera sustenta sus argumentos en una tabla con cuatro indicadores. Según los datos referidos a marzo, expone que la media que tardó Telde en pagar a sus proveedores en marzo (es decir, las facturas recientes, las de los gastos corrientes y habituales: basura, luz, limpieza...) fue de 25,33 días, con un importe total de 2,209 millones de euros. Sin embargo, también especifica que el Ayuntamiento arrastra operaciones pendientes de pago que acumulan un retraso medio de 525,22 días. Son facturas viejas que, por diversas razones, no se pagaron con cargo al presupuesto en el que se generaron (las hay hasta de 2012) y que la mayoría pasan a engrosar la llamada cuenta 413. Esa deuda a proveedores pendientes y viejas asciende, según la tesorera, a 13,64 millones. Como quiera que para calcular el periodo medio de pago del Ayuntamiento, que es el que pide el Ministerio, hay que hacer una media ponderada entre las facturas nuevas y las viejas, el resultado en marzo de ese indicador fue de 455,56 días, muy por encima de los 30 que obliga la ley.

Falta de personal

Si es así, ¿por qué no se ha depurado la 413? Explicó que lo han intentado, pero que no han podido, y lo achaca a la anterior tesorera (cambió en abril) y a la falta de recursos humanos. Recordó que en 2016 ya Madrid autorizó a usar el 50% de los remanentes de tesorería positivos de 2015 (8 millones) para saldar la 413, pero que no se pudo porque la tesorera, pese a las providencias por escrito desde Alcaldía, tardó tanto en liquidar las cuentas de 2015 y 2016 que hizo inviable cumplir con los plazos administrativos para tramitar esos remanentes y pagar.