El Consistorio invertirá más de 2 millones en desatascar Arauz

El pozo de las vergüenzas que desde hace décadas es Arauz por fin ve la luz. El Ayuntamiento de Telde pone en marcha un proyecto dividido en tres fases con el que desarrollará una zona cuyo destino inicial era convertirse en uno de los grandes núcleos de expansión de la ciudad pero que, tras un sin fin de desacuerdos y batallas legales que comenzaron en 2002, terminó degradándose hasta ser hoy un solar medio en ruinas en el que los vándalos campan a sus anchas.

La primera parte de este plan se aprobó ayer en la Junta de Gobierno y afectará al anillo de La Barranquera. «Esperamos tenerla terminada antes del próximo verano», explica Eloy Santana, edil de Vías y Obras. Costará 565.168,70 euros y se financiará, como la totalidad de un proyecto que ascenderá aproximadamente a los 1.2 millones de euros, con fondos del Fdcan. «El desarrollo de esa zona de la ciudad ha estado paralizado, por lo que hemos actualizado el proyecto de 2007 para volver a impulsarlo», explica la alcaldesa accidental, Carmen Hernández, sobre esta cuenta pendiente del municipio.

Será un trabajo que acometerán las concejalías de Vías y Obras y Urbanismo de manera transversal. «Una vez empecemos no vamos a parar, haremos las tres fases de forma concatenada», resalta la edil Lidia Mejías sobre una iniciativa que ya cuenta con el dinero y el proyecto para las tres fases, como exige la consejería de Industria del Gobierno de Canarias, aunque se irán licitando de una en una. La primera afectará a la piscina de La Barranquera que Pablo Rodríguez proyectó en 2015 cuando el área de Urbanismo estaba a su cargo. En 2020, cinco años después, será una realidad, pero no acabará aquí la actuación en Arauz. «También trabajaremos en las zonas privadas que existen en el espacio, no nos dejaremos nada», promete Mejías.

Esto, además de suponer un beneficio para la imagen de la ciudad de Telde y, sobre todo, su economía, es una buena noticia para los vecinos que tienen que aguantar un panorama desolador cada vez que salen a la calle. «Hay bastantes propietarios preocupados con este tema y queremos transmitirles que vamos a desatascar Arauz. Es un compromiso del gobierno municipal», resalta con satisfacción la concejal de Urbanismo y Planeamiento. «Hay mucha intención en invertir, mucha demanda de suelo en Telde, y esto supone un impulso importante para la inversión en el municipio y del desarrollo en nuestro terreno», amplía. No en vano, la edil de Coalición Canarias adelanta que el Consistorio tiene previsto dar una licencia de obra mayor en Arauz con el que se volverá a dar vida a este cementerio urbano.

El objetivo es tener listo este ambicioso proyecto de electrificación y alumbrado público de Arauz para el presente mandato y retomar el propósito de convertir esta zona en el sector residencial que se proyectó hace 17 años.