El Calero vuelve a atascarse con la apertura

Ellos verán con esperanza el nuevo impulso que el Gobierno de Canarias dio hace menos de un mes al proyecto de la tan anhelada tangencial. 2,6 millones de euros para la redacción de un plan que tiene como objetivo la creación de una nueva vía diseñada para la aliviar de carga de tráfico a la GC-1. Habrá que ver si la confección de esta propuesta que lleva reclamando no solo El Calero, sino la isla entera desde hace años, no supone un atentado medioambiental tal y como muchos ecologistas temen. Ahí radicará el futuro de esta necesaria alternativa vial.

Sin fiestas y con polémica en la Virgen de Fátima

La vuelta a la normalidad, aunque está cerca de serlo, aún no es completa en El Calero. Su parroquia, la de Nuestra Señora de Fátima, todavía no abre sus puertas durante todo el día como lo hacía antes de la cuarentena. Los feligreses tienen que esperar a la hora de la misa para poder acceder a este espacio sagrado. Un lugar que vivió su particular episodio polémico durante el confinamiento con motivo del día de la Virgen de Fátima. El colectivo Valdemontes, de La Montañeta, se enfadó con el párroco del barrio, Francisco Suárez Medina, por impedir visitar el templo para ver y rezar ante la imagen de la patrona. Finalmente, se cedió ante la voluntad de los vecinos con la celebración de tres eucaristías presenciales y una virtual. Eso sí, El Calero no pudo disfrutar durante sus fiestas de su habitual concierto de rock, un evento marcado en el calendario de toda la isla y que este año iba a celebrar su decimotercera edición consecutiva. Impulsora de la música local y de la cultura, esta gala empezó a llevarse a cabo en navidad y sirvió en su día para que artistas de renombre como Ginés Cedrés, de Los Coquillos, o Nacho Rivas, solista de Los Salvapantallas, hicieran sus primeros pinitos sobre un escenario. Los Lolas, Curso Incompleto, Última Llave... Han sido muchos los grupos canarios que han hecho vivir noches inolvidables al público en la plaza de El Calero. Habrá que esperar hasta el año que viene para vibrar con el rock más cañero.