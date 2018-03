El Cabildo bloquea el boquete en la acequia de Lomo Magullo

No es la primera obra que se ejecuta sin licencia en Gran Canaria, pero esta ha soliviantado los ánimos en Lomo Magullo porque, primero, afecta a un patrimonio etnográfico e hidráulico de singular valor identitario, como es la acequia de la Heredad del Valle de los Nueve (ha destruido un tramo de tres metros), y porque, en segundo lugar, podría poner en peligro la celebración de la Traída del Agua, que este año cumple su 50 aniversario. En esa fiesta estival el agua corre por una acequia que, a día de hoy, no existe.

La Heredad le dio autorización para el derribo de ese tramo, pero no las dos administraciones que han tomado cartas en el asunto: el Cabildo y el Ayuntamiento. De la primera institución actuó ayer su personal de Carreteras. La obra está al pie de la carretera general de Lomo Magullo, la GC-131, poco después de la llamada Vuelta del Molino.

La actuación brinda salida a la calzada al solar que linda con la acequia, y el tamaño de la puerta hace pensar a los técnicos de Carreteras de que lo que busca el promotor es dotarse de un acceso rodado. Sin embargo, un proyecto así requiere de un permiso del Cabildo que esta obra no tiene. ¿Por qué? Porque los técnicos han de estudiar si ese acceso es viable, si se puede hacer en condiciones de seguridad. Así las cosas, lo primero que hizo este lunes el Cabildo fue trancar el boquete con una valla.

La Heredad no ve peligro para la Traída del Agua

El Cabildo ya ha actuado y ha confirmado que el promotor de este corte en la acequia de Lomo Magullo no contaba con permiso para abrir una puerta a la carretera general. También movió ficha el Ayuntamiento. La Policía Local ya estuvo el pasado sábado e identificó al propietario. El domingo pudieron contactar con él y este les confirmó que derribó los tres metros del canal sin licencia. Igualmente ha levantado acta Disciplina Urbanística, que le ha abierto un expediente de infracción. Sin embargo, la Heredad de Aguas de Valle de los Nueve, la propietaria de la acequia, sí le autorizó que la tocara, «hace ocho o nueve meses», aunque su presidente, Juan Manuel Rodríguez, asegura que siempre le advirtió de que debía contar antes con los permisos administrativos. En todo caso, Rodríguez lanzó un mensaje tranquilizador. «Si la obra pusiese en peligro la Traída del Agua, no la habríamos consentido». Explicó que la condición que le pusieron al promotor era que garantizara el paso del riego. ¿Cómo? Con una tubería en forma de U de 35 pulgadas que permitirá que el agua salve el corte, y siga su curso acequia abajo, por gravedad. El tramo que está soterrado lo ha tapado con un hormigonado que aún estaba fresco el domingo cuando subieron los policías. Dice que la idea era usar ese mismo sistema para soterrar la tubería de hierro por la que normalmente pasa el agua. Aclara que el dueño del suelo es un heredero y que lo que buscan es facilitar las cosas a quien quiera plantar su tierra.

La posición del promotor

Según las fuentes consultadas, el promotor de las obras ha reconocido que no cuentan con los preceptivos permisos, pero ha preferido no hacer más alegaciones hasta no informarse de los pasos que ha de dar. Por lo pronto, tendrá que pedir las licencias.