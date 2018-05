El Ayuntamiento de Telde paga 1,9 millones tras pactar una deuda de 226.400

El Ayuntamiento pidió prestados y abonó en 2013 1,905 millones de euros para, supuestamente, saldar deuda pendiente del contrato de Parques y Jardines con Aguas de Telde y lo hizo justo después de que en diciembre de 2012 ambas partes pactaran que por ese contrato Telde solo le debía 226.407 euros. Más por Telde (MxT), en la oposición, solicitará a la jueza que instruye el caso ICO-La Mareta que inste las consultas pertinentes al consistorio para que aclare estos pagos, quién dio la orden de abonarlos y en concepto de qué. Y es que entre esos 1,9 millones de euros había uno de 226.407, la única cantidad que, a priori, estaba reconocida.

Aguas de Telde, empresa mixta coparticipada por el Ayuntamiento y Canaragua, lleva la gestión del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad, pero en octubre de 2008 Telde le adjudicó el mantenimiento de los parques. En noviembre de 2010 la concesionaria instó la resolución del contrato, ante lo que el Ayuntamiento optó, tres días después, por secuestrar la concesión hasta que pudiera sacarla otra vez a concurso. Así estuvo, secuestrada, hasta mayo de 2012, en que la Junta de Gobierno acordó resolver el contrato de mutuo acuerdo en 6 meses. Se firmó en diciembre de aquel año. Tras compensarse deudas mutuamente, al final quedaron en que el Ayuntamiento solo le debía 226.407 euros por este contrato, que debía pagar antes del 31 de marzo siguiente.

Pero lo que Telde acabó pagando, según la información que maneja MxT a partir de la documentación remitida al juzgado por el propio consistorio, fueron 1,9 millones de euros. Lo abonó en el marco de la operación crediticia que le avaló el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El consistorio solicitó un préstamo de 72 millones de euros con cargo a una línea de crédito que habilitó Madrid para que los municipios que peor lo pasaban saldaran sus deudas. En el paquete de esos 72 millones fueron estos 1,9 a Aguas de Telde y otros más, a esta y otras entidades, pagos que Más por Telde llevó a los tribunales por entenderlos irregulares.

En el curso de esas denuncias, que se investigan en el juzgado de instrucción y primera instancia número 2 de Telde, MxT pidió los expedientes que justificaron dos de los pagos hechos a Aguas de Telde relacionados con el secuestro de parques y jardines. Uno era de 429.000 euros y otro de 675.000. Pero la interventora accidental, que no estaba en ese puesto en 2013, no los encuentra. También pidió MxT conocer los titulares de la cuenta que se habilitó en Bankia para el secuestro, pero la interventora alegó que no figura como autorizada en ese depósito. Así las cosas, ahora MxT pedirá al juzgado que solicite a Bankia copia de las órdenes de pago desde diciembre de 2012 y quién eran los titulares, y copia también de los resguardos de ingresos.

Mientras el denunciante insta nuevas diligencias, la Fiscalía lleva varios meses sin pronunciarse.