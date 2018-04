El artista mejor guardado de la ciudad

Él mismo admite que tiene «un cable pelado». Artemi Semidán es, como muchos artistas, bohemio, introvertido y está muy apegado a sus creaciones. Tanto es así que en su casa posee numerosas obras de las que no ha podido desprenderse por el cariño que les tiene.

Utiliza circuitos de agua o conos de incienso para darle «un toque de realismo»

Comenzó de manera autodidacta a realizar dibujos que se convirtieron en óleos, pero la bidimensionalidad no terminaba de satisfacerle y probó con algo nuevo: las maquetas. «A veces me viene una imagen a la cabeza y simplemente la hago realidad», explica este teldense con nombre de rey guanche. «Soy amante de la Historia en general y me siento muy identificado con las raíces de los aborígenes canarios».

En sus obras esculpe en corchos, maderas y poliuretano casas hebreas, pueblos canarios o paisajes montañosos de la isla y recrea situaciones con pequeñas figuras de una antigua colección, añade luces, conos de incienso en las chimeneas o circuitos cerrados de agua en fuentes para dar sensación de movimiento y realidad. «Nunca hago dos cosas iguales aunque quiera; sea un belén o una casa del mismo estilo, siempre busco hacerlo diferente uno de otro», explica.