«El abogado nos dijo que había ido a los juzgados y que estaba todo OK»

Eso sí, matiza que cuando pagó los 10.000 euros que ahora reclama, aún no conocía al abogado. «Pero desde ahí, la presencia de un profesional con la formación de Antonio nos daba tranquilidad en la operación. Me extrañaba que estuviera vinculado en una trama tóxica o que tuviera complicidad con una situación de este tipo», añade el estafado, que compartía profesión con el acusado y quien desvela que, incluso, llegó a conversar en la intimidad con él de su experiencia y sobre asuntos de abogacía.

La quinta sesión del juicio por la macroestafa de Telde arrancó ayer con el testimonio de varios acusados que pusieron el énfasis en la posible implicación del abogado, el único imputado que dice ser inocente tras la admisión de culpa de Teresa Velázquez, su marido y su hermano el lunes de la semana pasada. «Cuando empezamos a ver ciertas irregularidades con los plazos exigimos una reunión a la que asistió el letrado. Él nos comentó que justo venía de los juzgados de estar revisando los expedientes y los procedimientos, y que estaba todo OK», relata esta víctima que, ante la pregunta de la defensa, insiste en que la participación de Antonio S.P. no se limitó a la redacción de los contratos, sino que también daba respaldo «a todas las actuaciones» y participó «en todas las fases del procedimiento».

Llaves de los bungalows

El exconsejero Baltar asegura que Teresa decía que el letrado era su jefe

Ayer le llegó el turno de testificar al hasta el año pasado consejero de Sanidad por el PSOE del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar. El político es uno de los afectados en este caso de macroestafa y reclama una cantidad de 66.600 euros, cifra que pagó a Teresa Velázquez por una casa en el sur. «Le di 1.500 euros en mano en el año 2011, pero hasta 2014, cuando le exigimos un contrato de corretaje y empezamos a pedir papeles formales para conocer la situación del proceso, no le ingresé el resto del dinero», explica Baltar. Además, asegura que Teresa siempre hablaba de Antonio S.P. «como su jefe». «Llegué a dudar de muchas cosas, pero nunca de que Antonio y su bufete existían», explica, puntualizando que nunca llegó a ver al letrado en persona porque este no acudió a una reunión que tenían programada con Teresa. El exconsejero admite que lo que le dio más seguridad a la hora de invertir dinero fue la presencia de amigos suyos de confianza en el negocio. «Siempre dijimos que no queríamos una propiedad en la que alguien hubiese sido desalojado», puntualizó el miembro del grupo socialista.