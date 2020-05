El abandono de El Calero atrae a las ratas

La lucha lleva prolongándose años y aunque se han celebrado victorias, estas han sido efímeras. Lo que empezó siendo una denuncia constante por parte de los vecinos de las cuatro fases que componen El Calero Bajo, ha derivado en una indignación que alcanza a todos los puntos del barrio. «Llevo ya casi 20 años viviendo en Pedro de Algaba y cada día me sorprende más como se está abandonando a este barrio al que llegué en 1999 con toda la ilusión del mundo», explica Cruz Montesdeoca, una de las residentes afectadas.

La población de uno de los núcleos principales de Telde siente que la situación ha ido empeorando progresivamente a pesar de la activa movilización vecinal, que ha tratado de hacer llegar sus demandas a las administraciones de todas las maneras, aunque con suerte exigua. La última problemática con la que se han topado es con la aparición de ratas. Un extremo que entienden que es la gota que colma el vaso. «Es increíble que durante el confinamiento, que es cuando más necesario es la limpieza en profundidad y la desinfección, se siga acumulando basura en la Plaza del Progreso (reconvertida en un parking de tierra), la zona de los contenedores y los terrenos aledaños», comentan, junto a Cruz, habitantes de las calles Obispo Codina, Obispo Frías, Maestro Nacional, Juan Alvarado del Saz y Pepito Tejera.

Pero no es solo una cuestión de suciedad lo que quita el sueño a la gente de la zona. Es un cúmulo de circunstancias las que les hacen sentirse abandonados por el Ayuntamiento. Las malas hierbas inundan todo el área. «No vienen a podar, lo que conlleva la acumulación de papeles, colillas, cucarachas... Es un foco de infección terrible», incide Montesdeoca. Las luminarias también son motivo de queja por la escasez de luz que desprenden las farolas adosadas a los edificios, muchas rotas y que dejan a varias zonas del barrio en la penumbra desde que se va el sol.

Además, muchas de las calles de El Calero requieren de una repavimentación urgente. «El asfaltado lo han hecho por trozos, como si el resto de los vecinos no pagáramos impuestos también», claman. La calle Padre Anchieta, por ejemplo, solo está asfaltada a a la entrada. Y Pedro de Algaba, Obispo Codina, Juan Alvarado del Saz y Obispo Frías no se han arreglado porque, según las explicaciones del Consistorio, no son muy transitadas. «En cambio, en Padre Claret incluso delimitaron la zona de aparcamiento y todo, cuando es una vía por la que no pasa nadie», razona Cruz.